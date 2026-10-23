Porras confirma que habrá cambios en las luces de la calle Larios esta Navidad: "Queda mucha decoración por colocar"

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LO ESENCIAL Las claves La concejala Teresa Porras confirma que habrá cambios en el alumbrado navideño de la calle Larios respecto al año pasado. Los trabajos de instalación ya han comenzado y muestran postes cubiertos con guirnaldas verdes e iridiscentes. El encendido oficial de las luces de Navidad en Málaga se mantiene para el viernes 27 de noviembre. Los detalles concretos del nuevo diseño se darán a conocer durante la presentación municipal a principios de noviembre.

La calle Larios no lucirá exactamente igual que el año pasado esta Navidad. La concejala de Fiestas, Servicios Operativos y Playas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga que habrá cambios en el alumbrado de la principal arteria comercial del Centro, donde ya han comenzado los trabajos de instalación.

La edil ha pedido paciencia a quien quiera adelantar el aspecto final de la calle y ha explicado que “hay que esperar, queda todavía mucha decoración de calle Larios”. Preguntada por este periódico si eso significa que habrá novedades respecto al año pasado, Porras ha respondido con un sí conciso y rotundo.

La concejala no ha detallado en qué consistirán esos cambios ni si se mantendrá esa estructura habitual, con un medallón central, que en 2025 representaba el misterio de la Natividad en varias imágenes.

Lo que sí ha confirmado es la fecha de la inauguración. El encendido se mantiene para el viernes 27 de noviembre, último viernes del mes, como marca la costumbre en la ciudad. Coincidirá con el Black Friday y llegará 2 días antes de las elecciones generales del domingo 29. Será un fin de semana por todo lo alto en la ciudad.

Lo que ya se ve en Larios

Los operarios han empezado a montar el alumbrado en Larios esta semana. Los postes colocados son idénticos a los del año pasado, con una diferencia visible a simple vista que ya dejaba entrever que algo iba a cambiar en la decoración. Este año van envueltos en una guirnalda de espumillón en tonos verdes que intercala hojas iridiscentes y brillantes.

Ese detalle es por ahora la única pista de lo que está por venir. El resto del montaje, según ha apuntado la concejala, todavía tiene que llegar.

Las columnas. EEM

Larios estrenó el año pasado ‘Natividad de luz’, diseño de Ximénez Group, empresa adjudicataria del contrato. Llegó para sustituir a los ángeles que habían protagonizado el alumbrado durante los 3 años anteriores.

La instalación estaba formada por 16 estrellas, 32 columnas laterales y 32 estelas o ráfagas. Sus grandes medallones luminosos se sincronizaban con la música en 3 pases diarios, a las 18.30, a las 20.30 y a las 22.00.

Los medallones, que también se extendían a las calles perpendiculares, estaban fabricados con Ecogreenlux, una tecnología patentada por la propia empresa. Según el Ayuntamiento, este sistema reduce la contaminación lumínica hasta un 93% y permite un ahorro energético de hasta el 60% frente a los elementos tradicionales.

En total, el Centro y las zonas emblemáticas de la ciudad sumaron más de 2,7 millones de puntos de luz led. El Consistorio destinó 1.525.885,07 euros, con IVA incluido, a la iluminación y decoración navideña.

A la espera de la presentación

El Ayuntamiento suele dar a conocer las novedades del alumbrado a principios de noviembre. El año pasado lo hizo el día 7, apenas tres semanas antes del encendido, en un acto en el que Porras estuvo acompañada por representantes de comerciantes y hosteleros del Centro. Será entonces cuando se conozca qué puesta en escena tendrá Larios esta Navidad.