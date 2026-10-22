Tres detenidos por reventarle una botella en la cabeza a una chica en el Centro de Málaga
Un agente fuera de servicio siguió después a los presuntos autores y no los perdió de vista hasta que llegaron al lugar los agentes de Seguridad Ciudadana.
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La Policía Nacional ha detenido a tres personas por agredir a una joven en el Centro de Málaga.
Un agente fuera de servicio presenció la pelea en la madrugada del 4 de octubre y siguió a los agresores mientras pedía refuerzos.
Los detenidos habrían golpeado a la víctima con una botella en la cabeza.
Entre las pertenencias del grupo implicado se hallaron un puño americano y una porra extensible.
La Policía Nacional ha detenido a tres personas por, presuntamente, agredir a una mujer en el Centro de Málaga, según han confirmado fuentes policiales.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 4 de octubre. Un policía que estaba fuera de servicio habría presenciado una pelea y la agresión a la joven. Al tratarse de un grupo numeroso, dio aviso de inmediato a la Policía Nacional para lograr refuerzos.
El agente siguió después a los presuntos autores y no los perdió de vista hasta que llegaron al lugar los agentes de Seguridad Ciudadana, que procedieron a detener a las tres personas.
Según medios locales, los presuntos agresores habrían golpeado a la mujer con una botella. Además, irían armados con una porra extensible y un puño americano.