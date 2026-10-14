Málaga ordena el cierre de los cines del centro comercial Málaga Nostrum

Imagen de una de las salas del cine. EEM

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga ha ordenado paralizar la actividad de las 11 salas de cine del Centro Comercial Málaga Nostrum. La clausura temporal se debe a la falta de documentación obligatoria en la declaración responsable de actividad y ocupación. Las instalaciones no podrán reabrir hasta que la empresa subsane todas las deficiencias y requerimientos municipales exigidos. El cierre se produce tras ser notificado por Comercio y supervisado por la Policía Local tras denuncias de clientes atrapados.

Poco más de cuatro meses después de que fuesen presentados a bombo y platillo, con la presencia incluso de varios concejales, el Ayuntamiento de Málaga acaba de ordenar la paralización de la actividad de los cines del Centro Comercial Málaga Nostrum.

La decisión, comunicada este miércoles, se produce apenas unos días después de que un grupo de clientes denunciase haberse quedado atrapado dentro de una de las salas durante cerca de una hora por un problema con la puerta de salida.

De acuerdo con los datos aportados por el Consistorio, el motivo del cierre temporal es que los cines no han presentado toda la documentación exigida para su funcionamiento, pese a lo cual fueron abiertos.

La resolución municipal afecta a las 11 salas de cine de la primera planta y establece que no podrán continuar con la actividad hasta que subsanen los incumplimientos detectados.

La decisión, adoptada por el área de Comercio y Vía Pública, fue notificada al interesado este martes, 13 de octubre.

Esa misma noche, agentes de la Policía Local se personaron en las instalaciones para reiterar la notificación e informar de que, desde este miércoles, no pueden desarrollarse actividades en las salas hasta que se atiendan los requerimientos municipales.

Según ha informado el Consistorio, la medida responde a la falta de documentación en la tramitación de la declaración responsable de actividad y de la declaración responsable de ocupación de las salas, entre otros aspectos. Se trata de una actuación de oficio de la Administración ante una declaración responsable que no reúne toda la documentación necesaria.

El expediente se remonta al 21 de mayo de 2026, cuando el interesado presentó la declaración responsable para ejercer la actividad de las 11 salas. Tras analizar la documentación, el servicio municipal de aperturas emitió un primer requerimiento el 3 de junio.

El interesado aportó posteriormente documentación, pero el Ayuntamiento volvió a requerir información el 23 de septiembre al detectar la falta u omisión de documentación esencial y preceptiva para la actividad. Tras esos requerimientos, el Consistorio ha decretado la imposibilidad de continuar con el funcionamiento de los cines.

La resolución no establece una fecha concreta para la reanudación de la actividad: las salas deberán permanecer sin funcionar hasta que se subsanen los requerimientos formulados por el Ayuntamiento.