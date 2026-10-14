Un corte de luz sorprende a Málaga al mediodía de este miércoles: Endesa dice que ha sido generado "por un tercero"

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LO ESENCIAL Las claves Un corte de luz de unos 25 minutos ha afectado este miércoles al mediodía a la zona oeste de Málaga capital y Teatinos. Endesa ha restablecido completamente el servicio tras registrarse una incidencia en la red de alta tensión provocada por un tercero. El apagón provocó el fallo de los semáforos en avenidas principales como la de Andalucía, generando caos en la circulación. La incidencia también causó problemas temporales en las pantallas informativas de la EMT, la red wifi y la cobertura móvil.

Parte de Málaga capital se ha quedado sin suministro eléctrico este miércoles a mediodía. El corte ha comenzado a las 13.38 y ha afectado a la zona oeste de la ciudad hasta Teatinos, según ha informado Endesa, que ha dado por restablecido completamente el servicio a las 14.03.

La compañía ha explicado que las protecciones de la red de alta tensión de la Subestación Secundaria se han activado debido a un incidente generado por un tercero. Endesa no ha precisado qué tipo de incidente ha originado la avería.

De inmediato, la distribuidora ha activado su protocolo para devolver la luz a través de la red de media tensión. Una vez recuperado el suministro, que la empresa señala como su prioridad, los técnicos se han desplazado a la subestación para revisarla a fondo.

El apagón no se ha vivido igual en todos los barrios. En redes sociales, los vecinos se dividían en dos grupos: quienes apenas notaron un parpadeo y quienes pasaron buena parte de esos 25 minutos sin luz.

Una vecina de Huelin escribía en X “¡Nada de nada en Huelin!”. Otro usuario aseguraba que “en Teatinos no hay luz”, mientras que en el Centro “ha parpadeado”. En la zona de la estación, un vecino contaba que la luz “se fue durante 10 minutos”.

En el distrito de Cruz de Humilladero, el corte iba “por zonas”, según relataba otro usuario, que alertaba de que los semáforos de toda la avenida de Andalucía y de los barrios aledaños no funcionaban, con el consiguiente “caos circulatorio en hora punta”.

El transporte público también ha notado la incidencia. Un pasajero que viajaba en un autobús desde Teatinos explicaba que los sistemas de la EMT no funcionaban y que en las paradas no se mostraba información. Lo acompañaba con una foto de un panel informativo apagado.

En otros puntos, el corte fue cuestión de segundos. En Nuevo San Andrés, a la altura de la avenida de Europa, un usuario describía que la luz se había ido y había vuelto al instante, “como un pestañeo”, y que el wifi y los datos móviles habían tardado más en recuperarse.

Muchos de ellos reconocen que la situación les ha recordado a la del 28 de abril, cuando se produjo el gran apagón, y agradecen que todo haya quedado en un pequeño susto que parece que ya ha sido subsanado. Otros vecinos de la provincia, como los del municipio de Cártama, aseguran haber tenido también problemas con la cobertura.