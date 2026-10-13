Vídeo con el avance de los trabajos del nuevo parque de atracciones junto a Plaza Mayor, en Málaga.

"Queda superpoco": el mensaje que anticipa la inminente apertura del nuevo parque de ocio de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Sould Park ultima la apertura de su nuevo parque de ocio familiar junto al centro comercial Plaza Mayor y el outlet de McArthurGlen en Málaga. El proyecto cuenta con una superficie de unos 15.000 metros cuadrados y ha supuesto una inversión cercana a los 15 millones de euros. Entre sus instalaciones destacan un minigolf tematizado, una gran bolera, zona de camas elásticas, coches de choque, supertobogán y un lago artificial. La oferta de entretenimiento se completará con espacios de restauración, food trucks y eventos en vivo.

El gran parque de ocio que Sould Park ejecuta desde hace meses junto al centro comercial Plaza Mayor y el outlet de McArthurGlen encara la recta final para su esperada apertura.

La empresa, con sede en Fuengirola, acaba de difundir vídeos en redes sociales con mensajes que apuntan a una inauguración inminente.

El proyecto, una de las grandes apuestas de la compañía, contempla un espacio de ocio familiar con atracciones, restauración y actividades para distintos públicos. La propuesta combina instalaciones recreativas al aire libre con una amplia oferta de entretenimiento bajo techo.

Entre los elementos anunciados figuran un minigolf tematizado, una bolera de gran tamaño, coches de choque y una zona de camas elásticas. La oferta se completa con espacios de restauración, food trucks y actividades y eventos en vivo.

El complejo incorporará una bolera de gran formato. La información difundida inicialmente sobre el proyecto hablaba de 24 pistas, mientras que los datos más recientes aportados sobre las instalaciones apuntan a 20. La cifra definitiva está pendiente de confirmación.

El minigolf será otro de los espacios destacados. A ello se sumará una zona de jumping y diferentes atracciones dirigidas al público familiar, con los coches de choque y un supertobogán entre los elementos anunciados en la nueva promoción. El proyecto contempla asimismo un lago artificial.

La actuación se planteó sobre dos parcelas situadas junto a Plaza Mayor, en un enclave próximo al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Los planes presentados en febrero contemplaban una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y una inversión cercana a los 15 millones de euros. La propuesta buscaba aprovechar la afluencia de público al área comercial para sumar una nueva oferta de ocio a la zona.