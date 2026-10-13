Bombeos actúan en un incendio en Málaga capital. Ayuntamiento de Málaga

Un herido en el incendio de una vivienda en Málaga tras ser rescatado por los bomberos

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LO ESENCIAL Las claves Una persona ha resultado herida y trasladada a un centro hospitalario tras el incendio de una vivienda en Málaga capital. El fuego se produjo sobre las 02:00 horas de la madrugada en un inmueble situado en la calle Conde de Toreno, en el distrito Palma-Palmilla. Los Bomberos de Málaga rescataron a la víctima del interior del inmueble y los servicios del 061 le prestaron atención sanitaria. En la intervención participaron dos dotaciones del parque Central con dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.

Efectivos de Bomberos de Málaga han intervenido en la extinción de un incendio originado en una vivienda en Málaga capital donde una persona ha resultado herida.

Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este martes, sobre las 02,00 horas, en una vivienda de la calle Conde de Toreno, en el distrito Palma-Palmilla, según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje publicado en la red social X.

Así, una persona ha tenido que ser rescatada del interior del inmueble y, posteriormente, fue atendida y trasladada a un centro hospitalario por los servicios sanitarios del 061.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque Central, en Martiricos, formadas por dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.