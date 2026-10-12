Un piso de 430.000 euros en Málaga, a subasta por una deuda con la comunidad de propietarios de 4.940 euros

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LO ESENCIAL Las claves Sale a subasta un piso en Málaga valorado en 430.893 euros debido a un procedimiento judicial por impago de gastos comunitarios. La deuda reclamada por la comunidad de propietarios asciende a 4.940 euros, más 1.500 euros presupuestados para intereses y costas. La vivienda está ubicada en la calle Esperanto, cuenta con 123,4 metros cuadrados construidos, cuatro dormitorios y terraza. La subasta se celebrará de forma electrónica en el BOE y requerirá un depósito previo del 5% del valor del inmueble (unos 21.544 euros).

Una deuda de apenas 4.940 euros con la comunidad de propietarios está detrás de la próxima subasta judicial de un piso valorado en más de 430.000 euros en Málaga.

El inmueble, situado en la calle Esperanto, ya figura anunciado en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque el periodo para presentar pujas todavía no se ha abierto.

El piso afectado por este procedimiento se localiza en la calle Esperanto y sale a subasta con un valor de referencia de 430.893,35 euros, mientras que la ejecución contempla otros 1.500 euros para intereses y costas.

El inmueble tiene 123,4 metros cuadrados construidos, cuatro dormitorios y terraza. El procedimiento judicial se ha iniciado a instancias de la comunidad de propietarios, que reclama a la titular de la vivienda las cantidades pendientes.

A la deuda principal señalada hay que agregar otros 1.500 euros presupuestados para intereses y costas.

La vivienda, situada en la planta 12 del bloque, cuenta con cuatro dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, dos aseos, terraza, vestíbulo y pasillo. Su superficie construida, incluidos los elementos comunes que le corresponden, es de 123,4 metros cuadrados.

La venta se tramita mediante el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 226/2023, a instancia de la comunidad de propietarios. El anuncio establece que la subasta se celebrará de forma electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

Para participar, los interesados deben identificarse, aceptar las condiciones de la subasta y depositar el 5% del valor fijado para el inmueble. Aplicado a los 430.893,35 euros de valoración, este requisito supone aproximadamente 21.544,67 euros de depósito.