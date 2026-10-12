Vídeo de los clientes atrapados en un cine de Málaga Sebastián Sánchez

Casi una hora encerrados en un cine de Málaga: los bomberos tuvieron que abrir la puerta

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LO ESENCIAL Las claves Varios espectadores quedaron atrapados durante unos 50 minutos en las instalaciones de los cines MK2 Málaga Nostrum. Los Bomberos de Málaga tuvieron que intervenir para abrir la puerta tras bloquearse y partirse la maneta de la cerradura. El incidente se produjo tras activarse un dispositivo de incendios y generó momentos de ansiedad y claustrofobia entre los asistentes. Los afectados denunciaron la falta de respuesta adecuada por parte del personal del cine y dificultades para solicitar hojas de reclamaciones.

Una alarma sonando, un mensaje que se repite y una puerta que no se abre. Es la situación que, según la denuncia difundida por los afectados, vivieron varios espectadores en los cines MK2 de Málaga Nostrum, donde aseguran que permanecieron encerrados durante unos 50 minutos hasta que pudieron salir con la intervención de los Bomberos de Málaga.

Los efectivos que acudieron al establecimiento encontraron un problema con el mecanismo de apertura. Según la información trasladada por fuentes del servicio, la maneta se había bloqueado y, al intentar forzarla, terminó partiéndose. Finalmente, consiguieron abrir la puerta actuando sobre el cuadrado de la cerradura con una llave de cuadradillo.

La alarma que escuchaban los espectadores se habría activado después de que alguien pulsara el dispositivo de incendio, según la explicación facilitada por los bomberos.

Ansiedad y claustrofobia

El incidente se ha difundido a través de la cuenta de Instagram Fuengirolasequeja. Según el relato publicado, varios clientes no conseguían abandonar la sala y entre ellos había personas que sufrieron ansiedad y claustrofobia ante la situación.

Los afectados también cuestionan la actuación del personal del cine y aseguran que tuvieron dificultades para conseguir las hojas de reclamaciones. Estas quejas no han sido contrastadas de forma independiente y queda pendiente conocer la versión de la empresa.

Lo ocurrido plantea también interrogantes sobre las condiciones de apertura de la puerta y las alternativas disponibles para evacuar la sala. Los bomberos consultados no pudieron precisar si había otras salidas ni comprobaron sus características durante la intervención.

La fuente señala que las salidas de emergencia suelen contar con dispositivos antipánico y apertura hacia el exterior, aunque tendría que verificar la normativa aplicable para determinar si la puerta afectada debía reunir esas mismas condiciones.