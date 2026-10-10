Málaga roza los 50 millones de viajes en autobús y Metro y crece más que Sevilla y Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Málaga rozó los 50 millones de viajes en autobús urbano y metro entre enero y agosto de 2026, lo que representa un aumento interanual del 3,97%. La capital malagueña se sitúa como la cuarta ciudad española con metro donde más crece el uso del transporte público, superando los incrementos de Sevilla y Madrid. El autobús de la EMT lidera la movilidad y el crecimiento con 36,6 millones de desplazamientos (+4,23%), mientras que el Metro sumó 12,655 millones de viajes (+3,21%). Solo en el mes de agosto, la combinación de autobús y suburbano acumuló más de 6,13 millones de desplazamientos en la ciudad.

El transporte público urbano de Málaga mantiene su avance. Los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) y el Metro rozan ya los 50 millones de viajes en los ocho primeros meses de 2026, con un total de 49,255 millones de desplazamientos contabilizados entre enero y agosto.

Los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan el peso que tienen ambos medios en la movilidad cotidiana de la capital. El autobús concentra la mayor parte de los viajes, con 36,6 millones en el periodo analizado, mientras que el metro suma otros 12,655 millones.

En conjunto, ambos sistemas acumulan 1,88 millones de viajes más que en los ocho primeros meses de 2025, cuando registraron 47,375 millones. El incremento interanual alcanza el 3,97%, una evolución positiva que sitúa a Málaga entre las ciudades españolas con metro donde más crece el uso del transporte público.

Málaga, cuarta en crecimiento

La comparación con otras seis ciudades españolas que cuentan con metro permite poner en perspectiva la evolución malagueña. Barcelona encabeza la clasificación, con un aumento del 7,94%, seguida de Valencia, con un 5,80%, y Bilbao, con un 4,14%. Málaga ocupa la cuarta posición, con un crecimiento del 3,97%.

Ciudad Enero-agosto 2025 Enero-agosto 2026 Variación absoluta Variación (%) Barcelona 447.434.000 482.977.000 +35.543.000 +7,94% Valencia 136.048.000 143.941.000 +7.893.000 +5,80% Bilbao 96.135.000 100.116.000 +3.981.000 +4,14% Málaga 47.375.000 49.255.000 +1.880.000 +3,97% Sevilla 73.123.000 74.752.000 +1.629.000 +2,23% Palma 44.572.000 45.319.000 +747.000 +1,68% Madrid 799.873.000 806.363.000 +6.490.000 +0,81% Fuente: INE. Estadística de Transporte de Personas. Datos provisionales. Viajes acumulados entre enero y agosto.

Por detrás quedan Sevilla, cuyos viajes en autobús y metro aumentan un 2,23%; Palma, con un 1,68%, y Madrid, con un 0,81%. La comparación se basa en los acumulados de enero a agosto de 2025 y 2026 de ambos medios de transporte en cada ciudad.

En cifras absolutas, Barcelona suma 482,977 millones de viajes en los ocho primeros meses de 2026, frente a los 447,434 millones del mismo periodo del año anterior. Valencia pasa de 136,048 a 143,941 millones, mientras que Bilbao aumenta de 96,135 a 100,116 millones.

Málaga, con 49,255 millones de desplazamientos, supera a Palma, que contabiliza 45,319 millones, pero se mantiene por debajo de Sevilla, con 74,752 millones. Madrid registra el mayor volumen de las ciudades comparadas, con 806,363 millones de viajes.

El autobús aporta la mayor parte

Los dos medios de transporte registran una evolución positiva en la capital malagueña, aunque el autobús aporta la mayor parte del incremento. La EMT pasa de 35,114 millones de viajes entre enero y agosto de 2025 a 36,6 millones en el mismo periodo de 2026, lo que supone un aumento del 4,23%.

Medio de transporte Viajes en agosto de 2026 Variación interanual Autobús urbano (EMT) 4.880.000 +5,4% Metro 1.258.000 +5,0% Total 6.138.000 — Nota: las cifras reflejan viajes, no personas distintas. Datos provisionales.

El Metro, por su parte, sube de 12,261 a 12,655 millones de viajes, un 3,21% más. En términos absolutos, el autobús suma 1,486 millones de desplazamientos adicionales, frente a los 394.000 más del suburbano.

La evolución por medios presenta diferencias entre ciudades. En Barcelona, el crecimiento conjunto está impulsado especialmente por el autobús, que aumenta un 14,61% en el acumulado, mientras que el metro crece un 5,08%. En Valencia, el suburbano avanza un 11,28%, frente al 1,82% del autobús. En Madrid, en cambio, los viajes en autobús bajan un 2,44%, mientras que el metro aumenta un 3,07%.

Los datos de agosto también muestran aumentos interanuales en Málaga. Los autobuses urbanos transportaron 4,88 millones de viajeros, un 5,4% más que en el mismo mes de 2025. El Metro contabilizó 1,258 millones de viajes, con un incremento del 5%.

Entre ambos medios sumaron alrededor de 6,14 millones de desplazamientos durante agosto. En el autobús, el crecimiento malagueño fue el segundo más elevado entre las siete ciudades analizadas, solo por detrás de Valencia, que registró un aumento del 11,8%. En el suburbano, Málaga también avanzó, aunque por debajo de Sevilla, Palma y Valencia.

Así, tanto la EMT como el suburbano contabilizaron en agosto más viajes que un año antes, en un mes condicionado por las vacaciones y los cambios estacionales en la movilidad.