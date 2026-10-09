La obra del Metro de Málaga acelera en Blas de Lezo: ya hay fecha para el corte de tráfico

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LO ESENCIAL Las claves Las obras de ampliación del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil provocarán el corte de tráfico de la calle Blas de Lezo desde el martes 13 de octubre. Esta nueva fase de los trabajos se prolongará hasta enero de 2027 y obligará a cambiar el sentido de varias calles circundantes para el acceso vecinal. El corte de la vía afectará directamente a los recorridos habituales de las líneas 15 y 18 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Málaga. La construcción del túnel en este tercer tramo, comprendido entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, ya alcanza el 60% de su trazado previsto.

Las obras de ampliación del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil dan un nuevo paso y empiezan a ocupar la calle Blas de Lezo.

A partir del martes 13 de octubre, el tramo comprendido entre la calle Valverde y la avenida de Arroyo de los Ángeles quedará cortado al tráfico rodado, salvo para el acceso a los aparcamientos subterráneos.

La nueva fase de los trabajos se prolongará hasta enero de 2027 y obligará a modificar la circulación en varias calles del entorno y los recorridos de dos líneas de autobús urbano.

La actuación forma parte del tercer y último tramo de la prolongación del suburbano, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Según la Junta de Andalucía, la construcción del túnel ocupa ya el 60% del trazado de esta fase, de 510 metros de longitud. Queda pendiente delimitar el espacio donde se levantará la futura estación Hospital Civil, una intervención que implicará también el corte de la avenida Simón Bolívar.

El cierre de Blas de Lezo alterará igualmente la circulación en las calles perpendiculares Pasaje Niceto Ramírez, Bresca, Sebastián de Eslava, Tejares, Segismundo Moret y Nicolás Salmerón, que quedarán convertidas en fondos de saco.

En los viales afectados se habilitarán, cuando sea necesario, condiciones de entrada y salida por el mismo carril, con zonas señalizadas para realizar cambios de sentido.

El acceso estará restringido a vehículos autorizados y a aquellos cuya longitud no supere los cinco metros, conforme a las condiciones de seguridad previstas. Para los conductores que necesiten llegar a los aparcamientos subterráneos de Blas de Lezo se mantendrá un carril provisional durante el periodo de ocupación.

Cambios en las líneas 15 y 18 de la EMT

Las obras también tendrán consecuencias para el transporte público. Las líneas 15, que conecta Virreina, Carlos Haya y Santa Paula, y 18, entre Ciudad Jardín y Teatinos, modificarán temporalmente sus recorridos a partir del 13 de octubre, de acuerdo con los itinerarios alternativos establecidos en coordinación con la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La reordenación se ha coordinado entre la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y el área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, con la participación de la Policía Local y la EMT.

La ocupación de la calzada no impedirá el paso de peatones ni el acceso a los edificios y establecimientos colindantes, según la información facilitada por la Administración autonómica. También se trasladarán temporalmente a ubicaciones próximas los grupos de contenedores de residuos que queden dentro de la zona de obras, con el objetivo de mantener el servicio de recogida y facilitar su uso a los vecinos.

El tercer tramo de la prolongación, denominado Eugenio Gross–Blas de Lezo, se extiende desde el entorno del cruce de Blas de Lezo y Martínez de la Rosa con la avenida de Arroyo de los Ángeles hasta la avenida Simón Bolívar. El proyecto incluye la estación Hospital Civil, destinada a dar servicio al complejo sanitario y al futuro Hospital Virgen de la Esperanza.