Así es la gran promoción residencial de Dazia en Málaga: pisos de más de un millón de euros en El Perchel

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LO ESENCIAL Las claves La promotora Dazia presenta 'Perchel by Darya Homes', un proyecto de 138 viviendas en Málaga con una inversión de 60 millones de euros. Los precios de las viviendas oscilan entre los 355.000 euros para un estudio y superan el millón de euros en las tipologías de tres dormitorios. La constructora prevé iniciar las obras antes del verano de 2025 y realizar la entrega de las primeras unidades a principios de 2029. El residencial contará con zonas comunes exclusivas como piscina en la azotea, coworking, gimnasio, sauna y una sala de haloterapia.

Casi seis años después de desembarcar en Málaga, la promotora madrileña Dazia completa parte del viaje iniciado tras la compra de varios edificios del popular barrio de El Perchel. Y lo hace con la presentación en sociedad de las 138 viviendas que serán levantadas sobre las cenizas de los antiguos inmuebles.

Con el nombre de Perchel by Darya Homes, la operación residencial está llamada a ser una de las más caras de la capital de la Costa del Sol. El precio más bajo es de 355.000 euros (390.000 euros con IVA) y corresponde a un estudio de unos 55 metros cuadrados.

A partir de aquí, los precios suben a los 405.000 euros (445.000 euros con IVA) para una vivienda de un dormitorio; a los 475.000 euros (522.500 euros con IVA) para los dos dormitorios (105 metros), y a los 975.000 euros (1.072.500 euros con IVA) para la vivienda de tres dormitorios (130 metros cuadrados). Queda por definir el precio de los pisos de cuatros dormitorios. Todos los precios incluyen garaje y trastero.

La pretensión de la promotora es la de arrancar las obras antes del verano del año que viene, con el objetivo de que quede completado en los primeros meses de 2029 con la entrega de las primeras unidades.

No obstante, queda por conocer el informe final de la arqueología, que puede llegar a obligar al mantenimiento de parte de los hallazgos. "Creemos que seguirá siendo viable", ha afirmado Leticia Pérez, directora general de Dazia Capital.

La inversión total ronda los 60 millones de euros, según los datos aportados por la entidad. La promoción se distribuye en dos edificios residenciales con una superficie total de unos 16.000 metros cuadrados.

Imagen de la piscina de la nueva promoción de Dazia en Málaga. Dazia

Los accesos se sitúan en la calle Huerto de la Madera, que será de tránsito peatonal y que es calificada como "la galería central". Las plantas bajas incorporarán locales comerciales y viviendas.

"Perchel representa un paso importante en nuestra trayectoria y expresa nuestra confianza en Málaga a largo plazo", ha explicado Leticia Pérez, directora general de Dazia Capital, quien ha remarcado una idea clave desde el origen de la iniciativa: “Las personas siempre han estado en el centro”.

A juicio de Dazia, el perfil de comprador es amplio, incluyendo familias malagueñas que viven en barrios más alejados y que buscan ahora acercarse al Centro.

A través del servicio Darya Custom, los compradores podrán acceder a distintas opciones de personalización para adaptar su vivienda a sus preferencias.

Las zonas comunes incluirán piscina en la azotea con vistas a la ciudad, espacio de coworking, gimnasio equipado y una zona de bienestar con sauna, ducha de contrastes y sala de haloterapia.

El proyecto prevé vegetación en las azoteas e incorporará aislamiento térmico de altas prestaciones, sistemas centralizados de climatización y agua caliente de alta eficiencia y una instalación solar fotovoltaica para el autoconsumo del edificio, con el objetivo de alcanzar una calificación energética A, en línea con la apuesta de Darya Homes por la sostenibilidad y el confort de sus viviendas.

Vista de la nueva promoción de Dazia. Dazia

Detalles arquitectónicos

El diseño arquitectónico está a cargo de HCP, que apuesta por una arquitectura contemporánea que dialoga “con la escala y la tradición de El Perchel”. Su propuesta se combina con el interiorismo de Teresa Sapey, que toma como referencia el paisaje, los materiales y los colores de Málaga.

Alejandro Pérez, socio y CEO de HCP, remarca que la propuesta busca integrarse en el barrio reinterpretando sus principales rasgos arquitectónicos desde un lenguaje contemporáneo. “Respeto por la tradición desde un prisma de modernidad”, ha afirmado a modo de resumen.

Y ello por medio de una volumetría fragmentada, con alturas adaptadas a la escala del entorno y fachadas en las que predomina el macizo sobre el hueco, las ventanas verticales, los balcones y las cubiertas inclinadas.

En el interior, el zaguán y una red de patios interconectados organizan las relaciones entre calle, vivienda y espacios comunes, favoreciendo la ventilación natural. "Configuran uno de los espacios más singulares del proyecto", apostilla.

Vista aérea nocturna de la localización de la nueva promoción de Dazia en Callejones del Perchel. Dazia

Por su parte, Teresa Sapey, habla de un interiorismo inspirado "en la serenidad del Jardín Botánico de La Concepción". "El proyecto recupera la esencia natural y mediterránea de Málaga a través de la piedra, los tonos cálidos y los colores de la tradición local", añade.

Darya Homes contará con Messer Living para prestar servicios de atención a los propietarios. Un responsable de atención residencial actuará como interlocutor de los propietarios y coordinará la comunicación con el administrador de la comunidad y la constructora. El residencial contará, además, con conserjería y mantenimiento de las instalaciones.

Con la presentación en sociedad se pone en marcha el contacto con las más de 500 personas inscritas en la lista de interesados, que tendrán prioridad en el proceso de comercialización. Todas las viviendas se destinarán a la venta y ON3 se encargará de su comercialización junto con el equipo de Darya Homes. La entrega de las viviendas está prevista para el primer trimestre de 2029.

Desde la promotora han subrayado que la inmensa mayoría son clientes de Málaga. "Hay personas que viven en Cerrado de Calderón que han mandado mensajes mostrando su interés en vender sus casas para comprar aquí", han dado a entender.