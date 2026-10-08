El dato que ayuda a explicar la crisis de la vivienda en Málaga: pierde uno de cada tres pisos en alquiler en siete años

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LO ESENCIAL Las claves Málaga capital ha perdido 6.315 anuncios de alquiler de larga duración desde 2018, al pasar de 17.637 viviendas ofertadas a 11.322 en 2025. La oferta de alquiler permanente en la ciudad se ha reducido un 35,8% en siete años, de 29,4 a 18,9 anuncios por cada 1.000 habitantes. Aunque Málaga figura entre las capitales con mayor pérdida absoluta de anuncios, su caída porcentual es inferior a la de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma, Bilbao u Oviedo. Andalucía redujo su oferta de alquiler permanente un 25,3% entre 2018 y 2025; el retroceso de Málaga supera la media regional en más de diez puntos.

En plena crisis social por la vivienda, un dato que permite entender, al menos parcialmente, parte del problema. El número de viviendas que se encuentran en el mercado de alquiler de larga duración se ha desplomado de manera notable en los últimos años.

Esta es una de las conclusiones que puede extraerse del último análisis realizado por el portal Idealista, que toma como base los anuncios registrados en su web. De acuerdo con estos valores, Málaga capital ha perdido 6.315 anuncios de pisos en arrendamiento permanente en apenas siete años.

La oferta disponible en Idealista pasó de las 17.637 viviendas anunciadas en 2018 a 11.322 en 2025, lo que supone una reducción del 35,8%, prácticamente un 36%.

El dato refleja la fuerte contracción que ha experimentado el mercado del alquiler de larga estancia en la capital malagueña, aunque la evolución de Málaga presenta un matiz relevante cuando se compara con la de otras grandes ciudades españolas: la caída ha sido importante, pero menor que la registrada en buena parte de las principales capitales.

En términos absolutos, la capital malagueña es una de las ciudades españolas que más oferta ha perdido desde 2018. Sus 6.315 anuncios menos superan las reducciones registradas en Murcia (-3.475), Zaragoza (-3.692), Bilbao (-4.596), Las Palmas de Gran Canaria (-5.470) u Oviedo (-5.926), y se sitúan ligeramente por encima de Salamanca (-6.155).

Por delante aparecen las grandes caídas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada y Palma. Madrid ha perdido 117.558 anuncios, Barcelona 94.130, Valencia 18.465, Sevilla 12.265, Granada 7.463 y Palma 6.443.

Una caída menor que la de otras grandes capitales

La comparación cambia cuando se tiene en cuenta el tamaño de cada ciudad. Málaga contaba con unos 599.000 habitantes en 2025, por lo que sus 11.322 anuncios de alquiler permanente equivalen a 18,9 viviendas anunciadas por cada 1.000 habitantes.

En 2018 eran 29,4 anuncios por cada 1.000 habitantes. La reducción ha sido, por tanto, de 10,5 anuncios por cada 1.000 habitantes.

La cifra coloca a Málaga en una posición intermedia entre las grandes capitales y, sobre todo, evidencia que la contracción de su oferta ha sido menos intensa que la sufrida por algunas de las ciudades con las que habitualmente se compara.

Barcelona ha pasado de 65,8 anuncios por cada 1.000 habitantes en 2018 a apenas 11,4 en 2025. Madrid ha bajado de 57,7 a 24,2; Valencia, de 46,5 a 24,5; Sevilla, de 34,8 a 17; y Palma, de 29,4 a 14,5.

En términos porcentuales, la oferta malagueña ha retrocedido un 35,8%, frente al 58,1% de Madrid, el 82,7% de Barcelona, el 61,9% de Oviedo, el 60,8% de Bilbao, el 51,2% de Sevilla, el 50,5% de Palma o el 47,2% de Valencia.

Málaga, de hecho, registra una de las menores caídas relativas entre las grandes capitales analizadas, solo por encima de Murcia (-31,4%) y Zaragoza (-32,2%).

Andalucía también pierde oferta

La contracción no es exclusiva de Málaga. El conjunto de Andalucía perdió 34.403 anuncios de alquiler permanente entre 2018 y 2025, al pasar de 136.003 a 101.600, un descenso del 25,3%.

La caída malagueña es, por tanto, más acusada que la media andaluza: el -35,8% de la capital supera en más de diez puntos porcentuales el retroceso regional.

El comportamiento tampoco es homogéneo en el conjunto del país. Idealista señala que la oferta de alquiler de larga estancia se redujo en analizadas. Madrid y Barcelona encabezan las pérdidas, mientras que algunas provincias incluso incrementaron el número de anuncios, como Alicante, Castellón o Jaén.

El dato de Málaga resulta especialmente relevante porque mide exclusivamente la oferta de alquiler permanente, dejando fuera los anuncios de temporada y de habitaciones. Por tanto, la evolución refleja específicamente el volumen de vivienda que aparece en el portal destinada al alquiler de larga duración.

En 2018 Idealista registraba en Málaga capital 17.637 anuncios de este tipo. Siete años después son 11.322. Es decir, la plataforma contabiliza ahora 6.315 anuncios menos, pese a que la ciudad mantiene un mercado residencial mucho más grande que el de buena parte de las capitales españolas.