El coste de la reforma del paseo de Pedregalejo se dispara: 708.000 euros más y tres meses añadidos

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LO ESENCIAL Las claves La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo eleva su coste en 708.381,32 euros sin IVA, hasta alcanzar 6.582.181,01 euros con IVA incluido. Urbanismo amplía en tres meses el plazo de ejecución de la obra, inicialmente fijado en diez meses, por lo que su finalización se prevé para finales de año. La actuación, entre los Baños del Carmen y el arroyo Jaboneros, renovará saneamiento, drenaje, riego, alumbrado, pavimentos y mobiliario urbano. El proyecto reorganiza espacios peatonales, terrazas y quioscos, e incorpora mejoras como un aseo accesible y canalizaciones eléctricas para los espeteros.

La reforma integral del paseo marítimo de Pedregalejo, en Málaga capital, se encarece y amplía el plazo de terminación.

La Gerencia de Urbanismo acaba de formalizar una modificación del contrato original que incrementa el presupuesto en 708.381,32 euros (sin IVA) y amplía en tres meses el plazo de ejecución. Con este ajuste, el coste final de la actuación asciende a 6.582.181,01 euros (IVA incluido).

La intervención afecta al tramo litoral comprendido entre los Baños del Carmen y el arroyo Jaboneros. El contrato original fue adjudicado a Ingeniería, Obras y Tecnología Europea, S.L., por 5.725.039,62 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de diez meses. El contrato se firmó el 8 de septiembre de 2025 y las obras comenzaron el 6 de octubre de ese año.

La modificación se ha tramitado a lo largo de 2026. Urbanismo autorizó la redacción del proyecto modificado el 15 de abril y aprobó su documentación técnica el 17 de julio. Después de que se levantara el reparo de la Intervención General Municipal mediante una resolución del 19 de septiembre, el órgano de contratación aprobó el cambio el día 22.

El ajuste económico lleva aparejada una ampliación de tres meses, a sumar a los 10 inicialmente fijados en la oferta. Con esta previsión, la terminación de la renovación del paseo se pospone a finales del presente año.

Cambios en el saneamiento, el drenaje y los servicios del paseo

La intervención diseñada en el paseo, uno de los grandes puntos turísticos de la capital de la Costa del Sol, busca renovar el paseo y reorganizar sus espacios peatonales, las terrazas y los quioscos, además de modernizar las redes de saneamiento, aguas pluviales, riego y alumbrado público.

El proyecto también contempla ajustes en la iluminación de los accesos a la playa para adaptarse a las condiciones establecidas por la autoridad de Costas, la unificación de cinco quioscos y la instalación de canalizaciones para facilitar futuras conexiones eléctricas destinadas a los espeteros. A ello se suma un aseo accesible para personas con ostomía.

La reforma incluye, además, la ampliación de los espacios peatonales y la reorganización de las terrazas, junto con la renovación del pavimento y de distintos elementos del mobiliario urbano

La presencia de numerosos negocios hosteleros en la zona de obras ha dificultado el avance de los trabajos.