Una de las calles del barrio del Soho de Málaga. EEM

El precio de la vivienda roza ya los 6.000 euros el metro en el Soho de Málaga y los 5.000 en La Victoria

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Ensanche Centro-SOHO alcanza un máximo histórico de 5.881 euros por metro cuadrado, tras subir un 14,9% interanual, y se acerca a la barrera de los 6.000 euros. La Victoria roza los 5.000 euros por metro cuadrado, con 4.947 euros y un alza anual del 19%, más de cuatro veces el crecimiento medio de Málaga capital. Ciudad Jardín registra una de las mayores subidas, del 19,5%, hasta 2.781 euros por metro cuadrado; también crecen con fuerza El Molinillo-Capuchinos y Cruz del Humilladero-Los Tilos. Pacífico y La Malagueta-Monte Sancha mantienen los precios más altos, con 7.424 y 7.246 euros por metro cuadrado, aunque permanecen por debajo de sus máximos históricos.

El precio de la vivienda continúa escalando en Málaga y ya hay barrios del centro donde el metro cuadrado se mueve en cifras que hace no demasiado tiempo estaban reservadas a los enclaves más exclusivos de la ciudad.

Ensanche Centro-SOHO ha alcanzado los 5.881 euros por metro cuadrado, mientras que La Victoria se sitúa en 4.947 euros.

Los dos ámbitos se encuentran en máximos históricos, según los últimos datos de precios de idealista correspondientes a septiembre de 2026, y presentan incrementos interanuales de dos dígitos. En el caso del Soho, el aumento alcanza el 14,9%; en La Victoria, llega al 19%.

La cifra de La Victoria resulta especialmente significativa. El barrio ha pasado a situarse prácticamente en la frontera de los 5.000 euros por metro cuadrado después de registrar en un año un incremento que multiplica por más de cuatro el crecimiento medio de Málaga capital, situado en el 4,1%.

En Ensanche Centro-SOHO, por su parte, los 5.881 euros por metro cuadrado colocan este ámbito entre los mercados residenciales más caros de la capital. El precio ya se encuentra muy cerca de los 6.000 euros por metro cuadrado, una barrera que refleja el fuerte proceso de revalorización experimentado por esta parte de la ciudad.

El fenómeno no se limita a estos dos barrios. Otros ámbitos de Málaga también registran aumentos de dos dígitos y alcanzan máximos históricos. El Molinillo-Capuchinos se sitúa en 3.669 euros por metro cuadrado, con una subida del 14,5% en un año. Cruz del Humilladero-Los Tilos alcanza los 3.599 euros, después de aumentar un 12,4%.

También registra una fuerte escalada Ciudad Jardín, donde el precio llega a 2.781 euros por metro cuadrado tras aumentar un 19,5%, una de las mayores subidas de toda la capital.

El comportamiento de estos barrios muestra que la presión sobre los precios no se limita a los enclaves con el metro cuadrado más elevado. De hecho, algunos de los incrementos porcentuales más importantes se producen en zonas que todavía mantienen precios sensiblemente inferiores a los grandes mercados residenciales de la ciudad.

Ciudad Jardín sube más que las zonas de lujo

El contraste resulta especialmente evidente al comparar estos datos con los de las zonas más caras de Málaga. Pacífico mantiene el precio más elevado de los ámbitos incluidos en esta comparación, con 7.424 euros por metro cuadrado. Sin embargo, el barrio se encuentra actualmente por debajo de su máximo histórico de 7.678 euros, registrado en abril de 2026.

Algo parecido sucede en La Malagueta-Monte Sancha, donde el precio alcanza 7.246 euros por metro cuadrado, pero permanece por debajo de su récord de 7.462 euros, alcanzado en mayo.

Ambos mercados siguen registrando incrementos interanuales —del 6,3% en Pacífico y del 4,9% en La Malagueta-Monte Sancha—, pero no están en máximos históricos en septiembre.

La comparación permite observar una diferencia clara dentro del mercado inmobiliario de la capital: las zonas con el metro cuadrado más caro no son necesariamente las que están registrando las mayores subidas porcentuales. Ciudad Jardín, por ejemplo, aumenta un 19,5%, frente al 6,3% de Pacífico. La Victoria crece un 19%, frente al 4,9% de La Malagueta-Monte Sancha.

La evolución de septiembre dibuja así un mercado con varios niveles. Por un lado, los grandes enclaves residenciales y turísticos continúan manejando precios extraordinariamente elevados. Por otro, barrios que históricamente se encontraban bastante por debajo están experimentando fuertes procesos de revalorización.

En la parte superior de la tabla aparecen ya Pacífico, con 7.424 euros/m²; La Malagueta-Monte Sancha, con 7.246; y Ensanche Centro-SOHO, con 5.881 euros.

La Victoria se aproxima a los 5.000 euros y Pinares de San Antón alcanza los 4.174 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 14,7%.

Por debajo se sitúan El Molinillo-Capuchinos y Cruz del Humilladero-Los Tilos, ambos en torno a los 3.600 euros, aunque con incrementos anuales superiores al 12%.

El comportamiento de estos barrios se produce en un contexto de precios máximos para el conjunto de la ciudad. Según el último informe de idealista, Málaga capital alcanza los 3.969 euros por metro cuadrado, con un crecimiento interanual del 4,1%.

La media, sin embargo, oculta las diferencias existentes entre los distintos barrios. Mientras algunas zonas se aproximan ya a los 6.000 o incluso superan los 7.000 euros por metro cuadrado, otras permanecen muy por debajo de los 3.000.