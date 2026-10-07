Málaga Musical, la tienda de instrumentos del maestro de Tomatito, echa el cierre tras 48 años: "Acaba nuestra historia"

Un montaje con guitarras de Málaga Musical y la fachada de la tienda. Málaga Musical

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LO ESENCIAL Las claves Málaga Musical, histórica tienda de instrumentos de la calle Compañía, cerrará definitivamente el 31 de diciembre tras 48 años de actividad. El negocio, especializado en guitarra española, fue fundado por Pedro Blanco Pulido, guitarrista y maestro de flamenco entre cuyos alumnos estuvo Tomatito. María Blanco, hija del fundador, ha dirigido el establecimiento en las últimas décadas y mantiene suspendidos los pedidos online; la tienda anunciará una liquidación de existencias. Pedro Blanco abrió el local de Málaga en 1979 tras regresar de Alemania, donde impulsó una peña flamenca y entabló amistad con figuras como Paco de Lucía y Camarón.

Nuevo cierre de un negocio histórico en el Centro de Málaga. Málaga Musical cerrará definitivamente sus puertas el próximo 31 de diciembre. La tienda de instrumentos de la calle Compañía, especializada en guitarra española y abierta desde 1979, ha anunciado el cierre a través de sus redes sociales con un aviso a sus clientes en el que anuncia que "acaba nuestra historia".

El comunicado adelanta que en breve informarán de la liquidación de existencias. En estos momentos, el negocio no acepta pedidos online, como ha podido comprobar EL ESPAÑOL de Málaga en su web. Sobre el motivo del cierre, parece que hay una cuestión sobre el alquiler del local.

El texto se despide de la clientela "con el corazón lleno de gratitud por tantos años de confianza y cariño". "Gracias por estos 48 años a nuestro lado", han escrito.

Con el cierre desaparece uno de los pocos comercios de referencia que quedan en pie para los guitarristas de la ciudad. Al frente ha estado en las últimas décadas María Blanco, hija del fundador, Pedro Blanco Pulido, guitarrista, compositor y profesor de guitarra flamenca por cuyas clases pasaron nombres como Tomatito.

De Tetuán a Frankfurt con la guitarra a cuestas

Pedro Blanco nació en 1936 en Tetuán, en el seno de una familia humilde de padres españoles. Era el mayor de 7 hermanos y descubrió la guitarra flamenca con 13 años de la mano de un amigo de la infancia que por entonces empezaba a aprender a tocarla.

Se formó de manera autodidacta. Compaginó siempre otros empleos con la guitarra, que también le acompañó cuando emigró a Alemania. Allí se dedicó a buscar trabajo a artistas flamencos y a tocar con ellos.

En Frankfurt fundó en los años 60 una peña flamenca que, según recoge la historia de la propia tienda, sigue en activo. Por ella pasaron importantes figuras del flamenco que entonces daban sus primeros pasos y hacían giras por Alemania. Pedro Blanco trabó amistad, entre muchos otros, con Paco de Lucía y Camarón de la Isla.

El maestro de Tomatito

En 1972 regresó a España y se dedicó a tocar y a enseñar. Entre sus alumnos figuran Tomatito, José Luis Lastre, Niño Chaparro, José Juan Pantoja, Enrique Campos y Niño Javi, una nómina que lo convirtió en uno de los maestros de guitarra flamenca más importantes de Málaga.

En esa etapa conoció a personas que lo introdujeron en el negocio de los instrumentos musicales. Junto a su socio, Antonio, abrió su primer establecimiento en Torremolinos, La Casa de las Guitarras. En octubre de 1979 llegó una segunda tienda en el centro de Málaga, que él regentaba con la ayuda de su mujer y de su hija.

Al año siguiente rompió la sociedad y se quedó con el negocio de Málaga, que pasó a llamarse Málaga Musical. Pedro Blanco lo especializó en la guitarra española y en todo lo que la rodea, hasta convertirlo, según la propia tienda, en el establecimiento de guitarras y accesorios más importante y mejor surtido de la ciudad.

En 1983 se trasladó al número 33 de la calle Compañía, donde ha seguido abierto hasta hoy de la mano de María Blanco. Su especialidad ha sido siempre la guitarra española, tanto clásica como flamenca, junto a un amplio surtido de otros instrumentos y artículos relacionados con la música.

"Hay clientes que no se dejan atender si no es por él"

María Blanco empezó echando una mano a su padre y terminó tomando el relevo. En una entrevista que figura en la web de la tienda reconocía que no toca ningún instrumento. El oficio, explicaba, le obligaba a saber "no sólo de guitarra, porque la oferta en una tienda de instrumentos musicales es más amplia".

Pedro Blanco, ya jubilado entonces, seguía pasando de vez en cuando por el mostrador. Según contaba su hija, "hay clientes que no se dejan atender si no es por él". Esos compradores, detallaba, "se sienten más seguros si a la hora de elegir una guitarra él les orienta y les recomienda alguna".

La clientela, relataba María Blanco, siempre ha sido de todo tipo, con un foco especial en quienes empiezan en la música: grupos que daban sus primeros pasos, aficionados a la guitarra eléctrica y, sobre todo, el público de la guitarra española. A ellos se sumaban los turistas. Según explicaba, "muchos aprovechan que vienen a España para llevarse una guitarra o unas castañuelas".

La guitarra española siempre ha sido, con diferencia, el instrumento más vendido, seguida de las castañuelas y la percusión. En aquella conversación, María Blanco apuntaba además un repunte de las ventas de instrumentos étnicos, impulsado por el auge de la percusión brasileña.

Esa esencia de los principios del maestro, la que su hija intentó mantener desde que tomó el relevo, se despide ahora de la calle Compañía. La tienda anunciará en breve la liquidación de existencias antes de bajar la persiana el 31 de diciembre. Otro negocio histórico que el Centro de Málaga ve apagarse.