Imagen del Auditorio del Palacio de la Ópera de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

El Auditorio de Málaga se topa con el problema eléctrico que amenaza a los grandes proyectos de la ciudad

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LO ESENCIAL Las claves La Administración ha denegado los 10 megavatios de potencia eléctrica solicitados para garantizar el funcionamiento del futuro Auditorio de la Música de Málaga. Francisco de la Torre alerta de que la falta de capacidad de la red eléctrica condiciona grandes proyectos culturales, empresariales, industriales y residenciales. El alcalde reclama acelerar tanto las inversiones de refuerzo como su tramitación para que las nuevas infraestructuras eléctricas entren en servicio con rapidez. La ciudad necesita más potencia para el PTA y desarrollos como Vega de Campanillas, mientras el Gobierno anuncia una subestación y refuerzos en el parque tecnológico.

La falta de capacidad de la red eléctrica empieza a condicionar algunos de los grandes proyectos que Málaga tiene en marcha.

Y uno de ellos es el Auditorio de la Música. Justo en pleno proceso de contratación de las obras de construcción de este extraordinario equipamiento cultural, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha revelado que su desarrollo se topa con un revés inesperado.

Según ha informado en un desayuno informativo organizado por Málaga Hoy, la Administración ha denegado la solicitud de 10 megavatios (MW) de potencia que requiere para garantizar su funcionamiento.

El regidor ha introducido esta referencia durante su intervención en un foro sobre las necesidades de infraestructura energética de Málaga, en el que ha defendido la necesidad de acelerar las inversiones para atender el crecimiento de la ciudad y de la provincia.

“Acabo de enterarme que al Auditorio se le ha negado la potencia», ha señalado el alcalde, quien ha situado el proyecto entre las actuaciones que requieren una mayor capacidad eléctrica para poder desarrollarse.

El asunto adquiere especial relevancia en un momento en el que Málaga proyecta nuevas infraestructuras residenciales, empresariales e industriales que, según ha defendido De la Torre, van a incrementar la demanda energética.

El alcalde ha insistido en que no basta con ejecutar las inversiones previstas en la red, sino que también es necesario agilizar su tramitación y los informes necesarios para que puedan entrar en servicio.

Por ello, ha reclamado que las actuaciones anunciadas para reforzar la red se desarrollen "relativamente rápido" y ha advertido de que la disponibilidad de potencia es ya una cuestión determinante para el crecimiento de Málaga.

El alcalde ha extendido esta preocupación a otros ámbitos. Ha citado la necesidad de capacidad eléctrica para el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), para nuevos proyectos industriales y también para los desarrollos residenciales previstos en la ciudad. Entre ellos, ha mencionado las actuaciones de vivienda de Vega de Campanillas, que requieren disponer de potencia suficiente para poder avanzar.

En su intervención, ha defendido que la planificación energética debe anticiparse a las necesidades futuras de Málaga y no limitarse a resolver los problemas cuando los proyectos ya están en marcha. "Tenemos que procurar que esté bien previsto lo que viene detrás", ha resumido.

En este sentido, ha aludido a las conversaciones mantenidas con Endesa y a la necesidad de facilitar suelo y adaptar el planeamiento para hacer posibles nuevas instalaciones eléctricas.

El alcalde ha vinculado además la situación de Málaga con el debate nacional sobre la planificación energética y la necesidad de contar con fuentes capaces de aportar estabilidad al sistema, más allá del crecimiento de las energías renovables.

La advertencia de De la Torre se produce apenas unos días después de que el Gobierno de España anunciase nuevas actuaciones en materia eléctrica en la capital de la Costa del Sol, incluyendo una nueva subestación y el refuerzo de las instalaciones del PTA.