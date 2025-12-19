Juan, responsable de la administración 'La Gata Loca' de Málaga: "La venta 'online' da oxígeno, supone el 15% del total"

Las administraciones de lotería viven uno de los momentos clave del año con la campaña de Navidad ya lanzada y con una sensación generalizada en el sector: 2025 puede ser un año récord en ventas. Así lo percibe Juan Jurado, responsable de la administración malagueña La Gata Loca, en Puerta Blanca, que atiende a EL ESPAÑOL de Málaga y radiografía cómo se está desarrollando la campaña.

Según explica, el interés por la Lotería de Navidad sigue intacto y, en su opinión, incluso va a más. “Por nuestra experiencia y la de muchos compañeros, creemos que este año se va a vender más que nunca. En España la Lotería de Navidad forma parte de nuestra cultura y eso se nota en la calle y en el mostrador”, afirma.

En el caso concreto de La Gata Loca, la buena racha de premios también está jugando a favor. Dicen que "en la Gata Loca siempre toca". Juan reconoce que repartir suerte ayuda y mucho a reforzar la confianza de los clientes. “Los premios siempre animan. Cada vez más gente conoce la administración y se anima a jugar aquí. Nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, que el cliente se sienta a gusto y confiado. Una prueba de ello son las reseñas de Google, con una valoración de 4,9”, subraya.

Uno de los cambios más visibles en los últimos años es el crecimiento de la venta online en las administraciones malagueñas. Aunque todavía no es el principal sustento de las administraciones, sí se ha convertido en un apoyo importante. “Cada vez vendemos más por Internet. Es un mercado que en nuestro sector aún está por explotar. No es el pulmón de la administración, pero sí nos da oxígeno para crecer. Puede representar en torno al 15% de nuestras ventas”, detalla.

Más allá del sorteo de Navidad, 2025 está siendo un año especialmente prolífico para La Gata Loca en cuanto a premios. Los datos oficiales de Selae avalan esa racha, con galardones destacados como el Tercer Premio del Sorteo Extraordinario de El Niño del 6 de enero, primeros premios de Lotería Nacional en enero y octubre, segundos premios en agosto, así como varios premios de La Quiniela y El Quinigol a lo largo del año. “Ha sido un año muy completo en premios y eso, lógicamente, también se nota en la respuesta del público”, reconoce.

De cara al sorteo del 22 de diciembre, hay terminaciones que vuelven a estar entre las más demandadas. “Este año, al ser 25, las terminaciones en 5 son las que más se venden. También siguen funcionando los números de siempre, como el 13, el 15, el 17 o el 69”, apunta Juan.

En el sector también se ha abierto el debate sobre una posible subida del precio del décimo hasta los 25 euros. Juan cree que cualquier cambio debe hacerse con cuidado. “Nuestra opinión es que tendría que adaptarse en el tiempo y que Loterías ajuste esas subidas en el reparto de premios”, señala.

Más crítico se muestra al hablar de la situación laboral de los loteros, una profesión que, a su juicio, está poco valorada. “Esto es la realidad del 90% de los compañeros. Echamos muchas horas, con comisiones muy bajas y asumiendo todos los gastos”, lamenta.

En el caso concreto de la campaña de Navidad, cabe recordar que la comisión es del 4,5%, inferior a la de otros sorteos, pese a que el esfuerzo es mucho mayor. “Con que las comisiones fueran más equitativas y que Selae asumiera su seguro, que ahora pagamos nosotros, sería suficiente para la gran mayoría”, sostiene.

Pese a todo, hay una parte gratificante que compensa el desgaste. Muchos de los clientes que un día resultaron premiados siguen volviendo a La Gata Loca. “Siguen siendo clientes y les agradecemos su fidelidad a la administración y al equipo que la formamos. Esperamos que nos lean”, dice con una sonrisa.

En cuanto al inicio de la campaña, Juan explica que los décimos llegaron en julio y que desde ese momento empezó el goteo de ventas. “No creo que se empiece cada vez antes. En verano siempre se ha comprado lotería, sobre todo cuando la gente viaja. Hay zonas muy turísticas donde en agosto se vende incluso más que en diciembre”, concluye.