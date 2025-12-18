Así será el profundo 'lavado de cara' del Martín Carpena: el templo del Unicaja de Málaga ganará 300 asientos sin obras

El Ayuntamiento de Málaga ha trazado una ambiciosa hoja de ruta que traerá consigo en los próximos años la modernización y ampliación de las actuales instalaciones del templo del Unicaja de Baloncesto y referente del deporte en la capital: el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Este es uno de los objetivos que se ha marcado el área de Deportes, que de cara a 2027 ya prevé una inversión millonaria en las operaciones necesarias.

Entre los elementos protagonistas de este plan destaca la apuesta por ganar unos 300 asientos sobre el aforo actual. Y sin necesidad de ejecutar obras.

"La idea es poder ganar esos 300 asientos más o menos, alcanzando los 11.000", explica el concejal de Deportes, Borja Vivas, quien destaca que se hará "recuperando huecos y reorganizando espacios", coordinando las acciones con el cambio de todas las butacas.

Sobre ello, el edil indica que la idea es impulsar próximamente el concurso para la renovación de las gradas, que necesitarán unos seis meses de fabricación.

La operación se afrontará sin causar molestias al Unicaja de Baloncesto. Por ello, la previsión es que se aprovechen los meses de verano de 2027 para acometer estas acciones.

Previsiones económicas

Así queda recogido en el proyecto de presupuestos municipales para 2026. Si bien para el ejercicio próximo no se recoge partida alguna, sí lo hace en las previsiones plurianuales.

Para ese año se espera poner en marcha una intervención integral sobre el graderío. En concreto, se apuesta por renovar por completo las gradas fijas y las telescópicas.

Estas últimas tienen un deterioro notable tras décadas de uso: algunas acumulan 25 años de antigüedad, como las del sector A, y otras quince, en los sectores B, C y D. La actuación, valorada en 2,66 millones de euros, incluirá también la sustitución de todos los asientos.

Pero la transformación del Carpena irá más allá del aforo. El Consistorio prevé un plan continuado de reformas en cerramientos, paramentos verticales e instalaciones, con el fin de mejorar la calificación energética del edificio, reducir consumos y actualizar espacios internos que llevan años reclamando modernización.

Estas actuaciones se repetirán, con diferentes fases, en 2027, 2028 y 2029, de manera que el pabellón llegará al final de la década con una imagen renovada y sistemas más eficientes.

Cortijo de Torres

Por otro lado, la empresa municipal Málaga Deportes y Eventos también maneja intervenciones sobre el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

En 2027 se acometerá la rehabilitación de los pavimentos exteriores —tanto en zonas de público como en el escenario—, así como la mejora de las canaletas de recogida de aguas pluviales, muy necesarias en un recinto abierto y sometido a fuertes usos puntuales.

Paralelamente, el auditorio incorporará un sistema de gestión BMS que permitirá controlar de forma centralizada la iluminación, la climatización y otras instalaciones, un salto cualitativo para optimizar consumos y mejorar la seguridad.

Ese mismo año se ejecutará además la segunda fase del reacondicionamiento de zonas ajardinadas, con la instalación de riego automatizado. Habrá nuevas fases en 2028 y 2029.

El plan de inversiones también pone el foco en el Skate Park municipal, un espacio que ha ido ganando usuarios conforme proliferan nuevas modalidades deportivas urbanas.

En 2027 se instalarán estructuras de sombra, se construirá un nuevo módulo para la práctica de disciplinas emergentes y se habilitará un espacio de esparcimiento con mobiliario urbano y aparatos deportivos.