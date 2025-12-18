Todos los detalles de la concesión del CaixaForum Málaga: suelo de 2,6 millones, 101 aparcamientos, plazos

Málaga ya empieza a imaginar su CaixaForum. Incluso cuando no existe fecha en el calendario para arrancar los trabajos y una hoja de ruta exacta sobre el tiempo en que entrará en funcionamiento.

Lo hace sobre la base cierta de los acuerdos alcanzados entre la Fundación la Caixa y el Ayuntamiento de la capital, que fijaron los pilares de este ambicioso proyecto en marzo de 2023, y el pacto de concesión ya cerrado entre las dos partes.

El análisis del expediente de concesión demanial de los terrenos sobre los que se levantará el inmueble, que emula una gota de agua, con un diseño casi futurista, pone de manifiesto las numerosas comunicaciones entre las dos entidades para completar el círculo.

De ese trabajo, que ha implicado a varios departamentos de la Casona del Parque, resulta el acuerdo final para la cesión a coste cero, por un periodo inicial de 55 años, aunque con posibilidad de prorrogar hasta los 75, de la parcela localizada frente a la Comisaría de la Policía Nacional.

Ordenacion del Caixaforum Málaga.

Una finca que, según los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, está valorada en 2.674.114,04 euros.

Así reza en los diferentes informes elaborados en este intervalo de tiempo, en los que se pone el acento en el valor que la construcción del CaixaForum va a tener para la imagen cultural de la capital de la Costa del Sol.

Uno de esos documentos es el firmado por la directora general de Cultura del Consistorio, que data del pasado 10 de julio. En el mismo, concluye que la actividad de la Caixa "es de interés general para la ciudad” y enfatiza que un Centro CaixaForum en la urbe "repercutiría muy favorablemente en el desarrollo de la actividad cultural en nuestra ciudad".

"Pretende llegar a todos los públicos, desde el más especializado, al público general y familiar, con una oferta educativa y de actividades amplia y global, que va mucho más allá de las exposiciones, e incluye música, conferencias y debates, además de jornadas sociales, talleres educativos y familiares", se añade como argumento para justificar la adjudicación directa del solar.

Así será el Caixaforum de Málaga

Licencia de obras

Fundación la Caixa cuenta desde mayo de 2025 con licencia de obras. Sin embargo, la expedición de la misma ha quedado aplazada y condicionada a la aprobación de la concesión, a la que se dio luz verde este martes en la Junta de Gobierno Local.

El informe de licencia precisa que el proyecto del equipamiento cultural tiene un presupuesto de ejecución material de 18.644.663 euros, si bien la inversión total estimada por la entidad promotora es de unos 30 millones.

El complejo, que lleva la firma del estudio Pich Architects, tendrá un máximo de 14,6 metros de altura (planta baja más dos) y dos niveles soterrados para 101 plazas de aparcamiento. Todos ellos serán gestionados de manera directa por la Caixa. Por el contrario, no se precisa el plazo de construcción del edificio.

Del análisis del expediente es igualmente interesante el contenido de la solicitud de adjudicación directa de la concesión de los terrenos realizada por la Caixa el 29 de julio de 2024.

"Se solicita que la concesión sea otorgada sin exigencia de canon", se expone, indicando que esta petición se basa en la consideración de que la utilización privativa del dominio público en cuestión “no conlleva beneficio económico alguno para la Fundación la Caixa.

"La Fundación la Caixa no obtiene beneficios económicos de la explotación de los equipamientos CaixaForum, siendo el coste de la inversión y mantenimiento muy superior a los ingresos que genera", se precisa.

Al tiempo, la entidad solicita que se precise que la ejecución del proyecto debe considerarse, "desde la óptica fiscal, como un proyecto de promoción por parte de la Fundación la Caixa en el que también interviene el Ayuntamiento".

En este punto, se expone que es el Ayuntamiento el que ha recurrido a la Fundación la Caixa "para que ejecute sobre su propiedad demanial una infraestructura dotacional cultural y social de las características de un CaixaForum, considerando que su implantación dotaría a la ciudad de un equipamiento cultural y de interés social, educativo y científico de primer orden para beneficio de toda la ciudadanía".

A este primer detalle se une el que la ejecución del equipamiento “se entiende de especial interés o utilidad municipal por concurrir las circunstancias sociales y culturales expuestas en el Protocolo de Intenciones y en el expediente de la Concesión, habiendo sido declarada la Fundación “la Caixa” como Entidad de Utilidad Pública Municipal”