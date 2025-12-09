Paso definitivo para regenerar la playa de los Baños del Carmen de Málaga: de "residual" a disponer de 12.700 metros

Las claves nuevo Generado con IA La regeneración de la playa de los Baños del Carmen en Málaga será realizada por una UTE formada por Adiante Infraestructuras y Construcciones Maygar. El proyecto, valorado en más de 4,1 millones de euros (sin IVA), prevé un plazo de ejecución de 9 meses una vez firmado el contrato. Las obras incluyen la construcción de un espigón y una recarga de arena, lo que incrementará la superficie útil de la playa de 2.700 a 12.700 metros cuadrados. La intervención busca solucionar los problemas históricos de erosión y pérdida de playa en este espacio emblemático, protegido como Bien de Interés Cultural.

El camino para la esperada obra marítima de regeneración de la playa de los Baños del Carmen, uno de los emplazamientos más icónicos de Málaga, queda allanado.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga el pasado 18 de noviembre, la Dirección General de la Costa y el Mar ha acordado adjudicar los trabajos a la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Adiante Infraestructuras y Construcciones Maygar.

La suya, según la documentación oficial, es la oferta más ventajosa de todas las que han concurrido a la licitación.

En concreto, logra 92,6 puntos de un total de 100. Su oferta económica asciende a 4.109.757 euros, sin IVA. El plazo previsto desde la formalización del contrato es de 9 meses.

El valor de esta operación es significativo, por cuanto busca minimizar los históricos problemas que sufre el antiguo balneario, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), por los temporales.

Las obras planteadas corresponden al tramo comprendido entre la punta del Morlaco y la explanada donde se sitúa el edificio histórico.

De acuerdo con la memoria de la intervención, se prevé la construcción de un acceso provisional consistente en una rampa realizada con todo uno de aportación desde la cota del paseo marítimo hasta la cota de la playa actual, en el extremo de poniente.

Los trabajos de mayor enjundia consisten en la ejecución de un espigón a poniente del tramo de playa con un tramo inicial emergido y otro final sumergido.

Asimismo, se producirá una importante recarga de arena en la playa a poniente de los Baños del Carmen, "sin afectar o tocar la denominada zona de roquedal que rodea la explanada en donde se ubica el edificio".

La previsión es que esta parte de la intervención permita aumentar la superficie útil de la playa de los 2.700 metros cuadrados actuales hasta 12.700 metros. Esto implica un incremento casi cinco veces mayor. El material que se aporte procederá de los arroyos Totalán y Jébar o de trasvases de otras playas.

Referencia histórica

La operación ahora impulsada es clave para recuperar un espacio emblemático como el de los Baños del Carmen.

"Tras una previa petición de propiedad de la playa, al amparo de la Ley de saneamiento de marismas, que fue denegada, se estableció el Balneario en régimen de concesión en el año 1918, en la entonces llamada playa de San Telmo, nombre del monte próximo", se expone en la memoria.

En la misma, se destaca como la importancia del Balneario decayó desde finales de los años 70, sobre todo con la oferta de las nuevas playas de Pedregalejo y El Palo.

Desde la década de los años 80 del siglo pasado y tras la regeneración de las playas a levante de Pedregalejo y El Palo, se viene apreciando la pérdida paulatina de la playa por la falta de aportes de los arroyos próximos, la construcción del paseo marítimo y la interrupción del transporte litoral a levante por la construcción de los espigones de Pedregalejo.

Esto ha hecho que en la actualidad haya quedado una playa residual en el tramo de poniente, cuando antiguamente existía playa en todo el tramo entre el edificio del Balneario y la zona denominada El Morlaco