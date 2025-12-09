La obra de 84 VPO en el sector Universidad se encarece: autorizan mejoras acústicas, energéticas y de urbanización

Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga.

La construcción de una de las promociones de vivienda de protección oficial (VPO), con 84 unidades, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga en el sector Universidad va a salir mucho más cara de lo inicialmente previsto.

Y ello porque se acaba de dar luz verde a un proyecto modificado (el segundo) en el desarrollo de esta intervención residencial.

De acuerdo con los datos oficiales recogidos en el acta de aprobación, el incremento económico de esta operación asciende a 1.039.823,17 euros, lo que eleva a 12.026.795,81 euros el valor total de la actuación.

Hay que recordar que el contrato de ejecución fue adjudicado en marzo de 2023 a la Unión Temporal de Empresas integrada por CFVC-Lasor-Caorza.

Según el informe técnico, este ajuste incorpora actuaciones que no se pudieron prever en la redacción inicial, con el objetivo de mejorar el confort, la eficiencia energética y la funcionalidad de las viviendas y los espacios comunes: