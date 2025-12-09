La obra de 84 VPO en el sector Universidad se encarece: autorizan mejoras acústicas, energéticas y de urbanización
El Ayuntamiento de Málaga da luz verde a un proyecto modificado que eleva en más de 1 millón de euros el coste final.
Las claves
nuevo
El proyecto de 84 viviendas de protección oficial en el sector Universidad de Málaga aumenta su coste en más de un millón de euros, alcanzando los 12 millones.
El incremento se debe a un segundo proyecto modificado que incorpora mejoras en aislamiento acústico, eficiencia energética y urbanización.
Las mejoras incluyen redistribución de aerotermos, ampliación de zonas de ocio, impermeabilización de cubiertas y ajustes en accesos y redes de acometidas.
La construcción de una de las promociones de vivienda de protección oficial (VPO), con 84 unidades, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga en el sector Universidad va a salir mucho más cara de lo inicialmente previsto.
Y ello porque se acaba de dar luz verde a un proyecto modificado (el segundo) en el desarrollo de esta intervención residencial.
De acuerdo con los datos oficiales recogidos en el acta de aprobación, el incremento económico de esta operación asciende a 1.039.823,17 euros, lo que eleva a 12.026.795,81 euros el valor total de la actuación.
Hay que recordar que el contrato de ejecución fue adjudicado en marzo de 2023 a la Unión Temporal de Empresas integrada por CFVC-Lasor-Caorza.
Según el informe técnico, este ajuste incorpora actuaciones que no se pudieron prever en la redacción inicial, con el objetivo de mejorar el confort, la eficiencia energética y la funcionalidad de las viviendas y los espacios comunes:
- Aislamiento acústico: mejora del comportamiento acústico entre viviendas y entre cuartos húmedos y otros recintos habitables.
-
Optimización de cocinas y zonas de ocio: redistribución de aerotermos en las cocinas y ampliación de las zonas de ocio y reunión en cubiertas no transitables de la tercera planta, con instalación de equipamientos necesarios para su uso.
-
Eficiencia energética: reducción de la transmitancia en marcos de carpinterías y huecos practicables abatibles para mejorar la eficiencia global de las viviendas.
-
Impermeabilizaciones: solución in situ mediante poliurea aplicada en frío en vigas, cubierta y tendederos, debido a la complejidad de ejecución prevista en el proyecto inicial.
-
Red de acometidas: ajuste de diámetros de salida según el levantamiento topográfico y la red pública existente.
-
Urbanización y accesos: adaptación de peldaños y prolongación de rampas debido a pequeñas diferencias dimensionales entre proyecto y obra ejecutada.