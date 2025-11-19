Málaga llama a más de 900 edificios a pasar la ITE: multas de hasta 3.000 euros si no cumplen

Las claves nuevo Generado con IA Málaga convoca a 901 edificios a pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) antes del 31 de enero de 2026, incluyendo inmuebles de 1974 (primera inspección) y de 1964 (renovación decenal). El incumplimiento de la obligación de presentar la ITE puede acarrear multas de hasta 4.000 euros para edificios protegidos y 3.000 euros para el resto, aunque se reducen si se presenta el informe tras el primer requerimiento. La ITE es un procedimiento obligatorio que garantiza la seguridad y el buen estado de conservación de los edificios, revisando fachadas, cubiertas e instalaciones para prevenir riesgos estructurales o de mantenimiento. Desde 2008, Málaga aplica la ITE de forma escalonada según el año de construcción, manteniendo un registro actualizado del estado de sus inmuebles y fomentando la rehabilitación responsable del patrimonio urbano.

Málaga afronta el próximo año una nueva convocatoria de inspecciones técnicas de edificios (ITE) que afectará a un total de 901 inmuebles, entre los cuales se encuentran edificios que se someten por primera vez a este requisito y otros que deben renovar su informe decenal.

De los 901 edificios convocados, 495 fueron construidos en 1974, por lo que deberán pasar por la primera inspección obligatoria antes del 31 de enero de 2026. Por su parte, los 407 edificios restantes, con fecha de construcción de 1964, se enfrentan a la renovación decenal de la ITE, también antes de la misma fecha.

Este procedimiento es obligatorio para garantizar la seguridad y el correcto estado de conservación de los inmuebles, así como para prevenir riesgos estructurales o de mantenimiento. La ITE analiza aspectos como la fachada, las cubiertas, las instalaciones y otros elementos esenciales de la construcción.

Multas por incumplimiento

No cumplir con la obligación de presentar la ITE dentro del plazo estipulado conlleva sanciones económicas significativas. Los edificios protegidos o históricos se enfrentan a multas de 4.000 euros, mientras que el resto de inmuebles pueden recibir sanciones de 3.000 euros.

No obstante, si los propietarios presentan el informe de manera voluntaria tras el primer requerimiento y dentro del plazo otorgado, las multas se reducen considerablemente: 1.000 euros para edificios protegidos y 600 euros para el resto.

Convocatorias anteriores y calendario histórico

Para ponerlo en contexto, la ITE se ha venido aplicando en Málaga de manera escalonada según el año de construcción: los edificios anteriores a 1907 y los protegidos comenzaron en 2008; los construidos entre 1907 y 1931, en 2009; y así sucesivamente hasta los inmuebles de 1974, que serán los próximos en cumplir con esta obligación.

La ITE no solo asegura la conservación de los edificios, sino que también protege a los residentes y usuarios, evitando accidentes derivados de problemas estructurales o de mantenimiento.

La ciudad de Málaga mantiene así un registro actualizado del estado de sus edificios, fomentando la seguridad y la rehabilitación responsable del patrimonio urbano.

