Una adolescente de 14 años se precipita por un barranco en Puerto de la Torre (Málaga)

Trágico suceso en Málaga. Una menor de 14 años ha sido trasladada al hospital tras precipitarse por un barranco de gran altura este mediodía en el distrito Puerto de la Torre.

En concreto, los hechos han ocurrido sobre las 13.15 horas en el paraje Arroyo Cañaveral.

Tras recibir la llamada de un primer alertante, el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha trasladado a la zona a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, así como los servicios sanitarios.

En la llamada decían que la menor se había precipitado desde una altura considerable, al parecer, unos 20 metros, y había quedado tendida en el suelo, sin moverse.

Fue un grupo de moteros los que la encontraron tendida y los que a su vez llevaron hasta la menor a las autoridades competentes, toda una cadena humanitaria que ha tenido un final feliz, ya que al parecer la niña se encuentra fuera de peligro.

Fuentes consultadas han explicado que la menor podría haberse intentado quitar la vida. Todo ello apenas unas semanas después del trágico suceso que rompió a Sevilla y a toda España, la muerte de Sandra Peña por acoso escolar. En el caso de esta menor, hay una investigación abierta para tratar de esclarecer los hechos.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes usar acceder aquí o aquí.