Los números de la muerte en la ciudad de Málaga: 3.560 cremaciones, 865 inhumaciones y 600 fallecidos en el Jardín del Recuerdo

Las claves nuevo Generado con IA En Málaga, se han registrado 3.560 cremaciones y 865 inhumaciones en lo que va de año, reflejando un cambio cultural hacia la incineración. El Jardín del Recuerdo en el cementerio San Gabriel ofrece un espacio simbólico para depositar cenizas, con 613 concesiones y 828 urnas hasta ahora. Parcemasa ha brindado atención psicológica a 2.114 personas en 2025, con casi medio millón de accesos en vehículo al cementerio en diez meses. El Ayuntamiento de Málaga ha reforzado servicios en los cementerios para el Día de Todos los Santos, incluyendo ampliación de horarios y actividades culturales.

El cambio cultural en torno a los ritos funerarios es ya un hecho incontestable en Málaga. Ocho de cada diez personas que fallecen en la capital son incineradas. En lo que va de año, la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) ha registrado 3.560 cremaciones, frente a 865 inhumaciones, lo que eleva a 4.425 el número total de servicios prestados.

Estas cifras confirman una tendencia que se ha ido consolidando en las últimas décadas y que encuentra su reflejo más simbólico en el Jardín del Recuerdo, un espacio de cinco hectáreas habilitado en 2016 en el cementerio de San Gabriel. Allí, las familias pueden depositar las cenizas de sus seres queridos bajo el árbol con el que se sientan más identificadas.

Actualmente, el recinto cuenta con 613 concesiones y 828 urnas depositadas, un número que sigue creciendo cada año. Aunque el olivo es el ejemplar más solicitado, el jardín reúne medio centenar de especies diferentes: álamos, alcornoques, algarrobos, nogales, naranjos, higueras, jacarandas, robles, sauces o madroños. Recientemente, además, se ha ampliado con una nueva zona ajardinada para atender la creciente demanda.

Más allá de su función práctica, el Jardín del Recuerdo busca ofrecer un destino digno y simbólico a las cenizas, evitando su dispersión en espacios no autorizados y fomentando la vinculación emocional con la naturaleza. Como explican desde el Ayuntamiento, se trata de un lugar que “refuerza la cultura del árbol y el respeto ambiental a través del recuerdo”.

Duelo, acompañamiento y medio millón de visitas

El acompañamiento también forma parte esencial de los servicios de Parcemasa. Su Gabinete de Psicología, que ofrece atención gratuita a las familias, ha atendido en lo que va de 2025 a 2.114 personas, de las cuales 704 recibieron intervención directa en sala.

Las cifras de afluencia confirman que el camposanto sigue siendo un espacio vivo en la memoria de los malagueños. En estos diez meses, se han contabilizado casi medio millón de accesos en vehículo, lo que se traduce en 1,5 millones de visitantes aproximadamente.

Durante esta semana, con motivo del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento ha reforzado los servicios y horarios para facilitar la visita a los distintos cementerios de la ciudad.

¿Cómo ir en autobús al cementerio?

El cementerio de San Gabriel y el Jardín del Recuerdo permanecen abiertos de forma ininterrumpida de 08.00 a 19.00 horas, mientras que los de San Juan (El Palo), San Antonio (Churriana), Olías y San Miguel lo harán de 09.00 a 18.30 horas.

Las oficinas de Parcemasa en San Gabriel atenderán al público el 1 y 2 de noviembre de 08.00 a 14.00 horas (hasta las 15.00 para información general), y la Línea 23 de la EMT —que conecta la Alameda Principal con El Cónsul y el Parque Cementerio— ha ampliado su servicio.

Además, se han programado actividades culturales y religiosas en los cementerios de San Miguel, San Gabriel, San Juan y San Antonio, uniendo tradición, memoria y recogimiento en unos días especialmente significativos para miles de malagueños.