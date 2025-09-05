Trabajadores del Parque de Huelin alertan de presentar síntomas compatibles con la gripe aviar

Nuevo episodio del posible caso de gripe aviar que ha obligado al cierre del Parque de Huelin como medida preventiva por parte del Ayuntamiento de Málaga. El grupo Con Málaga ha exigido al equipo de Gobierno que se actúe de forma inmediata y que se realicen "las pruebas médicas oportunas" para descartar cualquier riesgo de contagio tras conocer que miembros de la plantilla presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

Según el relato de Con Málaga, el comité de empresa de la concesionaria de servicio de parques y jardines de Málaga ha alertado mediante un escrito alertando y advirtiendo "sobre casos de empleados que presentan síntomas compatibles con la enfermedad, solicitando de manera urgente chequeos y análisis médicos precisos para descartar cualquier riesgo de contagio". Al parecer, la carta ha sido enviada al Ayuntamiento de Málaga, que hasta el momento no ha dado una respuesta pública.

Tampoco hay información de momento sobre el motivo de la muerte de los patos, gaviotas y otras aves en el parque de Huelin. Hasta una veintena fueron halladas de golpe sin vida el pasado fin de semana. Si bien, colectivos vecinales han denunciado este viernes que también hallaron aves fallecidas en el Parque del Oeste, que permanece abierto.

Precisamente un grupo de colectivos vecinales de Málaga ha presentado este viernes en la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito en el que solicitan el amparo de esta institución tras la aparición de una veintena de aves muertas en los dos parques de la capital malagueña.

Un escrito vecinal

Una imagen de hoy en la Ciudad de la Justicia.

Este escrito está firmado por 14 entidades sociales de Málaga, la mayoría vecinales y medioambientales, y pide una investigación "rigurosa" sobre el tema, explicaciones del Ayuntamiento que sean "racionales y creíbles", que esta situación "no se repita" y, por si lo hace, la creación un Servicio de Atención a las Especies Urbanas.

Desde estos grupos han valorado la actuación del Ayuntamiento al cerrar, el pasado miércoles 3 de septiembre, el Parque de Huelin, aunque han criticado que llega "diez días tarde" y es una medida "ineficaz". Además, han trasladado a Europa Press que no entienden "por qué el Parque del Oeste, que tiene una situación muy similar al de Huelin, no se ha cerrado, si fue allí donde aparecieron los primeros animales muertos".

"La primera denuncia fue por la situación del agua y de los animales en el Parque del Oeste. ¿Por qué el Parque de Huelin se ha cerrado y este no?", han criticado estos colectivos, al tiempo que han asegurado que esto "tendrá su explicación, pero estaría bien que se pronunciase el Ayuntamiento y nos la explique".

Además, en el documento entregado en la Fiscalía de Medio Ambiente señalan el estado "deplorable" de los parques "con escombros, basura, falta de limpieza y una evidente eutrofización de las aguas estancadas agravada por las elevadas temperaturas de esta última quincena de agosto".

El PSOE quiere información y el Ayuntamiento, sin novedades

Desde el PSOE, por su parte, Begoña Medina ha aseverado que quieren que se abra una investigación a la empresa adjudicataria del mantenimiento del parque "por si tiene alguna responsabilidad en su falta de control y conservación, algo que desde hace mucho tiempo venimos denunciando. Nuestra prioridad es la seguridad de las familias, la protección de las aves y garantizar que esto no vuelva a ocurrir".

Mientras tanto, el último comunicado al respecto del Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad, fue el que contaba el cierre del parque de Huelin e indicaba el refuerzo en el resto de zonas verdes de la ciudad con estanques y lagos frecuentados por aves silvestres y migratorias ante la posibilidad de que la muerte de una veintena de aves como patos, fochas o gaviotas el pasado fin de semana en el recinto pudiera deberse a un episodio de gripe aviar.

Pero hasta el momento no hay confirmación de que así sea. En Andalucía la situación es complicada, aunque no se contempla apenas riesgo para los humanos, tras detectar un brote de gripe aviar en Huelva y dos en dos parques de Sevilla ya totalmente cerrados.