El espectáculo de drones y los fuegos artificiales iluminan el inicio de ocho días de fiesta en la Feria de Málaga

La noche de fuegos de la Feria de Málaga tiene algo especial que es difícil de explicar y, al mismo tiempo, ningún malagueño quiere perderse. Unos viven esta madrugada entre amigos en la playa, otros en familia cenando en un chiringuito y algunos deciden subir a Gibralfaro o sentarse en el paseo Marítimo para ver la pólvora explotar en lo más alto del cielo de la Costa del Sol y a los drones sobrevolar sus cabezas.

Durante unos minutos, cada mes de agosto, las estrellas del cielo nocturno de la capital dejan de estar solas y obligan a miles de personas a levantar la mirada que les hace recordar viejos tiempos y soñar con que esta nueva feria sea tal y como llevan imaginando todo el año.

Minutos antes de las 23.50 horas de este viernes, la población ya estaba preparada en la playa de la Malagueta para ver el espectáculo de drones y cerrar la noche de este 15 de agosto con los fuegos artificiales.

En la arena los grupos de amigos se multiplicaban a lo largo de todo el litoral de la playa de la capital. La tradición de ir a ver los fuegos con “los de siempre” es algo que muchos hacen.

Da igual los trabajos, los horarios o las responsabilidades. Los fuegos son un evento que nadie se quiere perder. A esos grupos de amigos, se suman las familias. Esos padres con sus pequeños que están deseando que empiece la feria para correr al Real a montarse en los cacharritos.

Los drones, lo más esperado

Puntual a su hora, a las 23.50 horas, los 300 drones tomaron el cielo de la capital de la Costa del Sol y dejaron boquiabiertos a todos los que fueron vestidos de los dibujos que realizaron. Realizaron dos espectáculos simultáneos a fin de que fueran visibles al este y al oeste, desde La Malagueta hasta La Misericordia.

Los drones formaron una decena de imágenes en tres dimensiones que dejaron sin palabras, sobre todo, a los más pequeños de la casa. "Bienvenidos", dijeron los drones nada más empezar a surcar el cielo de la capital, para luego convertirse en unas maracas.

Los drones que han inaugurado la Feria de Málaga 2025. Ayuntamiento de Málaga

Si bien el año pasado las formas que creaban los drones estaban relacionados con la feria, este año han querido recrear maracas, guitarra flamenca, abanicos, mariposas y conejos. También se convirtieron en una carpa de un circo y un bailarín de ballet, para después pasar a ser un tiovivo.

Tampoco faltaron los clásicos anuncios. Tras el logo del Ayuntamiento de Málaga y el "Feria 2025", llegó el cartel de San Miguel y El Corte Inglés, que un año más han conseguido comentarios sarcásticos por parte del público malagueño.

Y el ambiente volvió a oler a pólvora

Y justo cuando el reloj marcó las 00.00 horas, comenzaban los fuegos artificiales. Los hubo para todos los gustos. Más discretos, de color anaranjado; amarillos, verdes, rojos, blancos e incluso morados.

Lo que no faltó durante el espectáculo pirotécnico fueron los miles de móviles alzados para grabar los mejores instantes de los fuegos artificiales para luego subirlo a las historias de instagram o a TikTok.

Este año la selección musical del Ayuntamiento para los fuegos artificiales fue la siguiente: Gimme Gimme! (Cher); Waterloo (Cher); Corazón contento (Marisol); Será porque te amo (Sergio Dalma); Se nos rompió el amor (Vanesa Martín y Raphael); Miedo (Pablo Alborán); Carita triste (Ana Mena y Emilia); Saturday night (Whigfield); Cheri, cheri lady (Modern Talking); Brother Louie (Modern Talking); y Rasputin (Boney M).

Para los veinte minutos del espectáculo fueron necesarias 6.308 efectos pirotécnicos combinados y 500 kilos de pólvora.

Y así, tras una ovación enorme. A las 00.20 horas la Feria de Málaga 2025 ha comenzado y ahora toca disfrutar de los ocho días de fiestas que están por delante.