Escándalo con el cierre de una clínica de fertilidad de Málaga: dinero perdido, un supuesto traslado e ilusiones rotas

Vanesa Pellejero y su marido llevaban mucho tiempo soñando con ampliar la familia. Ya le habían prometido a su hijo de seis años, que nació tras un tratamiento de fertilidad por la Seguridad Social, que iba a tener un hermanito.

Por ello, acudieron al sector privado para volver a quedarse embarazada. Lo que no podían imaginar es que su esperanza acabaría convertida en una maraña de elementos muy confusos y con cinco mil euros menos en el banco.

Tras investigar distintas opciones, la pareja decidió acudir a la clínica Eva en Málaga, animados por las buenas reseñas que encontraban en internet. “En su momento tenían muy buenas valoraciones y llevaban años trabajando. Nos parecieron de confianza”, explica Vanesa.

La clínica, situada en la Avenida Andalucía número 11, les ofreció dos presupuestos el pasado mes de abril: 5.000 euros para una fecundación in vitro convencional y 9.500 euros para un tratamiento con ovodonación.

Al principio, iniciaron el proceso con la opción más económica. Realizaron las primeras pruebas: análisis de sangre, controles hormonales y un estudio de la calidad del esperma de su marido.

Para comenzar el tratamiento, les exigieron el pago completo por adelantado. “Pagamos los primeros 5.000 euros: 3.000 mediante transferencia bancaria [entrega a este periódico el resguardo del pasado 14 de abril] y 2.000 en efectivo”, relata Vanesa.

Sin embargo, las pruebas médicas desvelaron que la reserva ovárica de Vanesa era casi nula, por lo que los médicos recomendaron recurrir a la ovodonación.

Les solicitaron entonces el pago adicional de 4.500 euros para buscar una donante de óvulos, un dinero que no tenían. Para afrontar el gasto, la pareja pidió un crédito. Y fue entonces cuando comenzó el calvario.

"Cuando conseguimos reunir el dinero, empezamos a llamar para pedir cita y entregar el resto del pago, pero nadie respondía. El teléfono estaba apagado, no había manera de contactar con ellos", relata la afectada.

Tras varias semanas de llamadas infructuosas, el marido de Vanesa decidió acudir en persona a la clínica, sin imaginarse lo que encontraría.

El local estaba vacío, desmantelado, habían quitado el rótulo que ponía su nombre. Miró y remiró, pero no encontró ningún aviso oficial sobre el cierre o sobre el traslado a una posible nueva sede.

A partir de ahí, descubrieron que su caso no era aislado. “Hay muchísima gente igual que nosotros. Me contactaron incluso desde un grupo de afectados en Facebook. Algunas personas han pagado 10.000 euros y les han dejado el tratamiento a medias. Otros ni siquiera han podido empezar, como nosotros”, denuncia.

El escándalo no solo afecta a Málaga. Clínicas de la misma cadena han cerrado también en Cataluña o Galicia. Vanesa desconfía ahora de los responsables de la empresa, que recientemente se han puesto en contacto con ella para anunciarle que será trasladada a otra clínica para seguir con su tratamiento, aunque no le manifiestan en el escrito a cuál.

“Ahora no me fío de ellos. Lo único que quiero es recuperar mi dinero y buscar por mi cuenta una clínica de confianza. Han jugado con nuestra ilusión y nuestras esperanzas”, afirma.

Mientras los afectados siguen buscando respuestas, en EL ESPAÑOL de Málaga hemos llamado a todos los números relacionados con la clínica que hemos localizado. El primero, un teléfono de WhatsApp asociado al perfil comercial de Google de la clínica.

En ese respondió un trabajador de las clínicas Dorsia Málaga de Avenida de Andalucía. Al preguntarles sobre lo ocurrido, explican que desde noviembre de 2024 ambas clínicas se separaron física y fiscalmente.

"Sabemos que está cerrada porque han venido clientes a preguntarnos", dicen, manifestando un silencio resumido en un doble check azul cuando se les pregunta por las razones.

Al mediodía de este viernes, Vanesa ha recibido una comunicación de un número de teléfono de la clínica explicando que si no quiere continuar con su tratamiento "en la nueva ubicación" procederán a hacerle la devolución de sus 5.000 euros.

Versiones

Tras llamar a ese teléfono en varias ocasiones, finalmente "un responsable del franquiciado de clínica Eva" ha respondido a EL ESPAÑOL de Málaga.

En la llamada, el hombre, que no se ha identificado, confirma el cierre de la clínica física de Málaga "por circunstancias que no vienen al caso".

"Hay que dejar claro que en ningún momento los tratamientos se han visto comprometidos. Tienen dos fases y algunas se han quedado con la primera terminada y pendiente de la segunda, pero ningún tratamiento se ha visto comprometido", declara el portavoz de la clínica.

Si bien, indica que todas las pacientes, tras "un acuerdo", serán trasladadas al Hospital Santa Elena, donde pasa consulta el ginecólogo que trabajaba en la clínica y que, según su perfil de LinkedIn llevaba diez años en Eva y casi veinte dando servicio en el HM Santa Elena, a lo que hay que sumar algunos años más de carrera como profesional independiente: un doctor de gran prestigio en Málaga.

Desde el HM Santa Elena han confirmado a este periódico que ellos no tienen ninguna relación con Clínicas Eva Fertility, pero sí con el ginecólogo, que lleva "toda la vida" con ellos y con el que tienen una "relación excelente".

"Sus ciclos de fertilidad siempre los ha hecho con nosotros, los sigue haciendo con nosotros y los seguirá haciendo con total normalidad", han dicho.

Por tanto, han indicado, como el resto de médicos "externos", es habitual que lleve a pacientes de otras consultas al HM Santa Elena.

Los pacientes que vengan con él, serán atendidos en su hospital, según han aclarado. Eso sí, dejan claro e insisten que ellos no tienen relación con Clínicas Eva. "Tenemos relación con el doctor que las trae. Si vienen con él, se les atenderá", añaden.

En este sentido, desde Eva han explicado que ya algunas pacientes han recibido las citas para seguir con sus tratamientos en este centro hospitalario, aunque EL ESPAÑOL de Málaga ha podido confirmar que algunas no conocían ni el hecho de que se trasladaban.

Las que habían recibido esta comunicación han asegurado que en ningún momento se les indicaba la nueva ubicación.

El quid de la cuestión está en que Vanesa asegura que el ginecólogo que los llevaba les confesó en su día que no había cobrado su nómina de marzo con Eva, por lo que también podría haber trabajadores afectados por esta situación. “Es un caos absoluto", lamenta, totalmente "desamparada".

Aunque ni Vanesa ni su marido son de Málaga, su hijo nació en la Costa del Sol, un lugar que les encanta y donde ahora tendrán que empezar de cero en la búsqueda de su segundo hijo tanto a nivel económico como emocional.

"Y tengo que dar gracias a que no di la otra parte del dinero que pedí. Yo solo quiero que me devuelvan de una vez lo que he perdido, porque no me fío nada de ellos", insiste.

Mientras tanto, su hijo sigue preguntando cuándo tendrá un hermanito, una frase que rompe el alma a ambos. "Es lo más doloroso de todo esto”, asevera con la voz entrecortada.

Tanto ella como otras afectadas han denunciado el caso ante la Policía Nacional, que está investigando presuntas irregularidades y todas se han coordinado con un abogado para intentar llevar el caso a lo penal si la clínica no reacciona cuanto antes.