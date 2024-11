Las claves de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga: estas son las restricciones desde hoy sábado

Málaga da un paso firme hacia la movilidad sostenible este sábado con su nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A partir de este sábado, la ciudad estrena oficialmente su ZBE, un proyecto clave para transformar la movilidad urbana y combatir, principalmente, la contaminación. La iniciativa, amparada por la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia, introduce importantes cambios para reorganizar el uso del espacio público, fomentar el transporte sostenible y mejorar la calidad del aire.

¿Tengo que llevar pegatina?

La Zona de Bajas Emisiones, que comprende 437 hectáreas en el centro de Málaga, estará delimitada por vías principales como el Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida de Andalucía, Paseo de Martiricos y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica y acústica, al tiempo que impulsa formas de transporte más respetuosas con el medioambiente.

El acceso a esta zona estará controlado mediante cámaras que leerán las matrículas de los vehículos y cruzarán la información con los datos de la DGT y el padrón municipal, eliminando la necesidad de llevar visible la etiqueta ambiental. Es decir, si entras en la ZBE con un vehículo que no debes, a la DGT le saltará este acceso directamente, más allá de que lleves en físico la pegatina.

Acceso a la ZBE: una regulación gradual

El plan de acceso a la ZBE se aplicará en varias fases progresivas:

- Primer año: Podrán circular vehículos con etiquetas CERO, ECO, C y B, así como aquellos sin distintivo ambiental. No habrá multas, sino que será para ir adaptando el funcionamiento. Si tu coche está censado en la capital, de inicio no tendrás problemas.

- Segundo año: Acceso permitido para vehículos con etiquetas CERO, ECO, C y B, además de los no etiquetados, siempre que estén domiciliados en Málaga. Es decir, llegan las complicaciones para los de fuera.

- A partir del tercer año: Solo podrán entrar vehículos con etiquetas CERO, ECO, C, y en menor medida, los de etiqueta B y sin distintivo, siempre que estén registrados en la ciudad.

Quedan exentos de restricciones el transporte público, taxis, VTC, vehículos históricos y esenciales, como los de emergencias, seguridad y servicios municipales. Las furgonetas y camiones tendrán libre acceso durante los primeros cuatro años; posteriormente, solo podrán entrar si están domiciliados en Málaga. Las infracciones serán consideradas graves y estarán sancionadas con 200 euros, en línea con otras ciudades.

A grandes rasgos, los vehículos etiquetados como CERO, ECO y C siempre podrán acceder a la ZBE en los primeros años de esta en vigor, sean de donde sean.

Una ordenanza más moderna y eficiente

La nueva normativa sustituye las ordenanzas de 2006 y 2021, simplificando su contenido al pasar de 127 a 51 artículos. Entre sus novedades destacan:

- Velocidad: Límite general de 30 km/h en calles con un único carril por sentido.

- Prioridad peatonal: Las áreas con límites de 20-30 km/h pasan a formar parte de las zonas de baja velocidad.

- Estacionamiento: La regulación del SARE se centra en el uso del espacio, dejando las tarifas en manos de normativas tributarias.

- Distribución urbana de mercancías: Introducción de un marco específico para optimizar la logística urbana.

- Vehículos de movilidad personal: Obligación de usar casco y portar un certificado de circulación nacional.

Calles afectadas por la ZBE

La delimitación de la ZBE en Málaga está formada por las siguientes calles: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Clasificación ambiental de vehículos

Si no tienes claro qué clasificación ambiental tiene tu vehículo, aquí tienes la clasificación por distintivos que hace la DGT:

- CERO emisiones: Vehículos eléctricos, híbridos enchufables con más de 40 km de autonomía y de pila de combustible.

- ECO: Híbridos y vehículos de gas natural o GLP que cumplan criterios de emisiones EURO.

- Etiqueta C: Gasolina desde 2006 y diésel desde 2015.

- Etiqueta B: Gasolina desde 2001 y diésel desde 2006.

Un compromiso con la sostenibilidad

La ZBE de Málaga se enmarca en la Ley de Cambio Climático de 2021, que exige la implantación de estas áreas en ciudades con más de 50.000 habitantes. Con esta medida, Málaga se une a otras capitales españolas a fin de liderar el cambio hacia un modelo de movilidad más limpio y eficiente.

El Ayuntamiento destaca que esta iniciativa "no solo cumple con la normativa vigente, sino que también busca mejorar la calidad de vida de los malagueños", reduciendo el impacto ambiental y promoviendo una ciudad más accesible, segura y sostenible.

El objetivo a medio plazo del Consistorio es reducir el tráfico en unos 26.000 vehículos diarios. En el primer año de recaudación, calculan unos ingresos de 11,4 millones de euros.