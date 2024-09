Los planes de Dazia para la gran operación inmobiliaria de El Perchel

Hace casi tres años que la promotora Dazia llegó a Málaga para promover un proyecto inmobiliario en Callejones del Perchel. Después de haber superado toda la polémica que lo envolvía con el apoyo de la mayor parte de los vecinos residentes, el proyecto empieza a ver la luz al final del túnel, ya que la empresa prevé iniciar los trabajos este mes de septiembre.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, la empresa quiere comenzar los trabajos de demolición, concretamente, a mediados de este mes. Por lo que el complejo con capacidad para hasta 193 viviendas está un poco más cerca de ser una realidad.

Estos trabajos afectarán a los edificios ya desalojados, aunque todavía queda un residente al que ya se le ha adjudicado una vivienda municipal, pero resultó afectada por un incendio y están llevando a cabo algunas reparaciones en el domicilio.

Asimismo, no terminan de aceptar el proyecto tres inquilinos de renta antigua, ya que desde hace meses no están de acuerdo con la oferta realizada por la promotora. Se comprometieron a pagarles 170.000 euros por su desalojo, misma cantidad que le ofrecieron al resto de inquilinos de renta antigua.

El que no hayan aceptado el trato no representa ningún inconveniente. Las viviendas de estos inquilinos se encuentran en una zona que no afecta a los trabajos de demolición iniciales. Ante el avance de los trabajos, se espera que cambien de opinión, den marcha atrás y acepten la propuesta después de observar a las máquinas trabajar y de verse aislados rodeados de edificios tapiados.

En un principio, la intención de Dazia era dar forma a edificios de uso residencial, ya fuera para venta o alquiler, pero sigue sin haber más detalles sobre el proyecto.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo el proyecto comenzó a caminar después de que la empresa obtuviera la aprobación inicial del estudio de detalle de un complejo con capacidad de hasta 193 viviendas.

El expediente, promovido por Inmobiliaria Vitrubio, S. A., se desarrolla en el ámbito constituido por varias parcelas de suelo urbano consolidado sitas en Callejones del Perchel, Montalbán, Arco, Malpica y Huerto de la Madera, incluidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior ‘Perchel Sur’, aprobado definitivamente el 5 de mayo de 2000.

El instrumento se centra en el desarrollo de tres manzanas de manera simultánea: la manzana 1, con 1.795,32 metros cuadrados; la manzana 2, con 1.371,26 metros, y la manzana 3, con 507,77 metros para la construcción de un total de 193 viviendas (104 viviendas en la manzana 1; 67, en la manzana 2, y 22, en la manzana 3) con una altura máxima permitida de planta baja más 5 y planta baja más 3.

En este sentido, también proponen la peatonalización y la ocupación en planta sótano de la calle Huerto de Madera para tener plazas de aparcamientos. Además, quieren ceder 110,41 metros cuadrados para ampliar esta vía.