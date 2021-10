Estos son los consejos de la DGT para concienciar a los usuarios de patinetes eléctricos y bicis de Málaga

La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de poner en marcha una campaña especial con la que trata de concienciar a los usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas. Para ello, apela a su responsabilidad en la conducción y a la necesidad de respetar a los peatones.

"Todos, sin excepción, somos peatones. Por eso tenemos que cuidar de nuestro espacio: nuestras aceras", dice el organismo estatal en una iniciativa que tiene a Málaga como una de las ciudades destinatarias. La misma estará activa desde este lunes hasta el 7 de noviembre.

Y de manera llamativa, la campaña introduce mensajes como "Que no sepas todos los afluentes del Duero, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, no pasa". O, "Que no sepas la raíz cuadrada de 15, pasa. Que no sepas que las bicicletas no van por la acera, no pasa".

Precisamente, la capital de la Costa del Sol cuenta desde hace meses con una ordenanza específica para ordenar esta movilidad alternativa. Dentro de la misma se prohíbe de manera taxativa la circulación de patinetes y bicis por los espacios peatonales. Fija incluso sanciones de 200 euros para los infractores, ya sea por transitar por espacios inadecuados o por aparcar indebidamente.

En la comunicación, desplegada en medios urbanos y soportes digitales, se remarca que es en el espacio peatonal "por donde corremos y caminamos, y queremos disfrutarlo con seguridad. Así que, por donde pasa el peatón… ni la bicicleta ni el patinete pueden pasar. Para que las aceras sigan siendo un espacio seguro, protejamos al peatón".

En este sentido, expone una relación de conductas adecuadas para hacer uso del patinete o la bici por la ciudad:

1. Conduce con precaución, evitando poner en peligro al resto de usuarios de la vía.

2. No circules por las aceras: está prohibido

3. Respeta la señalización y los pasos de peatones

4. No circules con cascos ni auriculares: además de ser muy peligroso, está prohibido.

5. En patinete solo puede ir montada una persona.

6. Usa el casco.

7. Aparca en los lugares habilitados y consulta la normativa de tu municipio.

8. Recuerda: el responsable de cualquier incidente es el conductor, o sus padres, en caso de ser un menor de edad.

