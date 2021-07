La odisea de la Junta para encontrar un local para una oficina de empleo en Málaga

A la Junta de Andalucía encontrar un local al que trasladar la actual oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de El Palo se está convirtiendo en una auténtica odisea. Más de cinco años después y tras tres intentos de localizar un espacio adecuado para estas dependencias, sigue sin lograrlo.

Tanto es así que de nuevo los responsables de la Administración regional se ven forzados a salir al mercado, en la que es la cuarta convocatoria pública para que los propietarios interesados pongan sobre la mesa potenciales inmuebles.

Los antecedentes no invitan en exceso al optimismo, dado que todos los concursos previos, anunciados a finales de 2015, en marzo de 2019 y en julio de 2020, quedaron desiertos. Y no porque no hubiese ofertas. Que las hubo. Si no porque ninguna de las formalizadas cumplían con los requisitos mínimos exigidos por el Gobierno andaluz. Entre estas opciones estuvo el edificio que durante años acogió la vieja y conocida discoteca Bobby Logan.

En su caso, pese a cumplir con las demandas de superficie, el escollo fue que la calificación que pesa sobre la misma, equipamiento, sólo permitía acoger oficinas pero con una licencia de uso provisional. Y ello entraba en conflicto con el pliego de condiciones que regía el concurso de alquiler impulsado por la Consejería de Empleo.

La demora a la hora de encontrar un espacio adecuado contrasta con la urgencia con la que parece que la Junta afronta este concurso. Básicamente porque atendiendo a lo reflejado en la documentación oficial, la actual sede del SAE en El Palo, localizada en la calle Venezuela, no se encuentra en las mejores condiciones.

En un informe actualizado, se admite que el inmueble presenta "una serie de deficiencias que afectan al desarrollo normal del funcionamiento del Centro de Empleo, destacando las filtraciones por lluvia y los fallos en la instalación eléctrica y de iluminación". A esta razón de peso se añade la ausencia de un espacio para sala de reuniones o sala de formación, lo que hace que el espacio actual de la oficina sea "insuficiente".

Misión imposible

Más a más, los responsables autonómicos señalan que atendiendo a la media anual de demandantes de empleo y a su ámbito de cobertura, "resulta imposible dar una atención adecuada y de calidad a los usuarios". Los números son relevantes.

Esta oficina cubre a parte de Málaga capital, así como a los municipios de Casabermeja, Colmenar, Comares, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria, Riogordo y Totalán. También se pone de relieve el crecimiento que en los últimos años viene sufriendo la población demandante de empleo inscrita en esta oficina. De las 7.427 que había en 2006, a las 12.493 de 2016 y a las 16.670 del pasado año.

Precisamente, el año pasado, según se precisa, fueron atendidas 12.073 citas previas por parte del SAE, gestionándose 291 ofertas de trabajo, con cerca de 986 puestos ofertados, siendo el número de citas anuales atendidas por parte del SEPE de 13.686.

En este escenario, ¿qué busca la Junta? Un inmueble en la zona este de la capital, citándose como áreas preferentes las avenidas Salvador Allende y Juan Sebastián Elcano. La superficie mínima exigida es de 600 metros cuadrados, con una renta media de unos 13,2 euros el metros cuadrado para un local en estado disponible.

Esto es, con las condiciones necesarias para su inmediata ocupación. Conforme a estos detalles, el valor total de un arrendamiento a cinco años sería de unos 727.000 euros (incluido el IVA).

El valor baja a 8,58 euros el metro en el caso de locales terminados pero que requieran de ciertas actuaciones de reforma. Y una tercera variante es la de locales disponibles en bruto, es decir, que requieran obras mayores de adecuación. En este último caso el precio de referencia es de 6,6 euros el metro. A los cinco años de contrato inicial se suma la posibilidad de ampliar con hasta siete prórrogas anuales.

Sigue los temas que te interesan