Cientos de coches arrasados por la inundación han sido depositados en un descampado en la localidad de Paiporta Efe/Manuel Bruque

Un juez ordenó devolver un coche en Fuengirola, pero ya era chatarra: el Ayuntamiento se libra de pagar 74.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Fuengirola no tendrá que indemnizar con 74.000 euros a la dueña de un coche destruido tras ser respaldado por el Consejo Consultivo de Andalucía. La Policía Local retiró el vehículo al depósito tras detectar una irregularidad con la matrícula, perteneciendo el bastidor a un ciudadano de Países Bajos. El coche fue enviado al desguace a los cinco meses al no ser reclamado ni constar ninguna orden judicial de conservación en ese momento. La orden del juzgado para devolver el vehículo a su auténtica propietaria llegó tres años después de que el automóvil ya hubiera sido convertido en chatarra.

Una inspección policial a las dos de la madrugada, una matrícula que no coincidía con el número de bastidor, el envío al desguace apenas cinco meses después y una orden judicial de devolución que llegó más de tres años tarde, cuando el vehículo ya era chatarra.

Con estos ingredientes, el Ayuntamiento de Fuengirola tiene el respaldo del Consejo Consultivo de Andalucía para desestimar una reclamación de 74.205,50 euros por la destrucción del automóvil.

Los hechos se remontan a la madrugada del 25 de febrero de 2022, cuando agentes de la Policía Local comprobaron que la matrícula que llevaba el coche no se correspondía con su número de bastidor.

Las placas pertenecían a otro vehículo del mismo modelo, también ucraniano, mientras que el bastidor identificado remitía a un automóvil registrado en Países Bajos cuyo titular figuraba como ciudadano neerlandés.

Ante los indicios de una posible falsedad documental, los agentes inmovilizaron el vehículo y lo trasladaron al depósito municipal. Allí quedó a disposición de la unidad de Atestados de la Policía Local para realizar las comprobaciones administrativas necesarias y aclarar su situación.

Según el dictamen del Consejo Consultivo, el coche permaneció cinco meses en esas instalaciones sin que nadie se interesara por él.

Transcurrido ese tiempo, el Ayuntamiento inició los trámites para su destrucción conforme al artículo 106 de la Ley de Tráfico.

Las actuaciones se dirigieron al titular que constaba asociado al número de bastidor, residente en Países Bajos, al considerar la Policía Local que ese dato ofrecía mayores garantías de identificación que la matrícula.

El Consejo Consultivo subraya que la Policía Local no lo había puesto a disposición de un juzgado ni de la Policía Nacional y que tampoco tenía constancia de que una autoridad judicial o policial hubiera solicitado su conservación.

De hecho, asegura que no recibió comunicación alguna del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, de la Policía Nacional ni de la propia afectada que advirtiera de la necesidad de mantener el coche bajo custodia.

La situación cambió el 9 de abril de 2025, cuando el juzgado dictó una providencia para que el vehículo fuera devuelto a quien el Consejo Consultivo identifica como su auténtica titular. Para entonces, sin embargo, el automóvil ya había sido destruido.

La propietaria presentó su reclamación patrimonial el 6 de abril de 2026 y solicitó una indemnización de 74.205,50 euros por los daños sufridos.

El órgano consultivo considera acreditada la existencia de un perjuicio efectivo, pero entiende que no puede atribuirse a la Administración local porque el vehículo no había sido puesto a disposición judicial y el Ayuntamiento no tenía conocimiento de que debiera conservarlo por orden de un juzgado.

El dictamen, fechado el 3 de noviembre de 2026, da así su parecer favorable a la propuesta municipal de desestimar la reclamación.