Explosión en una embarcación del puerto deportivo de Fuengirola: hay ocho heridos, tres graves

Una fuerte explosión de una embarcación de Fuengirola se ha saldado con ocho personas heridas, según han informado a EL ESPAÑOL de Málaga desde el Ayuntamiento de Fuengirola.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.20 horas de este sábado. Según el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, a esa hora varias personas testigos de lo ocurrido han llamado al 1-1-2 alertando de la presencia de una gran columna de humo visible desde diferentes puntos de la Costa del Sol y asustados por las explosiones que habían escuchado.

El Servicio de Salvamento y Socorrismo, los Bomberos y la Policía Local de Fuengirola, así como la Guardia Civil se han trasladado a la zona para apagar el incendio producido en una embarcación que navegaba en el puerto deportivo, a la altura de la bocana.

Por motivos que se desconocen, se produjo una explosión y el barco comenzó a arder. En pocos minutos, socorristas del Servicio de Salvamento llegaron con motos de agua hasta los tripulantes para ponerlos a salvo.

En total, iban embarcadas ocho personas. Todas resultaron heridas y tres de ellas de consideración, que inmediatamente fueron puestas a disposición de los servicios médicos de emergencia. Fruto de la deflagración, la embarcación se hundió y los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas antivertidos.

No ha trascendido la identidad de las personas afectadas.

La explosión ha causado un gran revuelo en la zona de la playa. Algunos testigos aseguran que se ha escuchado incluso en Benalmádena. Otro internauta que vive cerca del puerto asegura que su casa "ha retumbado".

