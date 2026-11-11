El alcalde de Estepona se sentará en el banquillo por un presunto delito de prevaricación

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LO ESENCIAL Las claves Apertura de juicio oral contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la contratación de una mujer. La Fiscalía acusa al regidor de contratar a una persona con la que mantenía una relación sentimental, permitiendo que cobrara 5.276 euros públicos sin llegar a trabajar durante 46 días. El Ministerio Público solicita para el alcalde un año y once meses de cárcel y cinco años y once meses de inhabilitación, mientras que el PSOE eleva la petición a cinco años y medio de prisión. García Urbano niega cualquier irregularidad, defiende que existen informes y testimonios que acreditan que el trabajo se realizó y afirma haber devuelto al Ayuntamiento el dinero percibido.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por la contratación de una mujer que, según sostiene la Fiscalía, cobró durante 46 días del Ayuntamiento sin llegar a desempeñar actividad laboral alguna.

La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona ha acordado la apertura de juicio oral contra el regidor y la mujer contratada por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

La causa será juzgada por la Audiencia Provincial de Málaga, después de que tanto el Ministerio Fiscal como dos acusaciones particulares, una de ellas ejercida por el PSOE, hayan solicitado la celebración de la vista oral.

La resolución judicial acuerda la apertura de juicio al concurrir los requisitos legales, sin que ello suponga un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los investigados.

La Fiscalía reclama para García Urbano un año y once meses de prisión, además de cinco años y once meses de inhabilitación para empleo o cargo público.

En el caso de la mujer contratada, el Ministerio Público ha endurecido su petición de pena y solicita ahora cuatro años y medio de cárcel, frente a los tres años y seis meses que reclamaba anteriormente.

El procedimiento se centra en un nombramiento realizado mediante decreto de Alcaldía el 13 de febrero de 2023.

Según el escrito de acusación, el alcalde contrató como funcionaria eventual a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, supuestamente "a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna". La relación laboral se prolongó hasta el 31 de marzo de ese año.

La Fiscalía sostiene que la contratación se produjo en connivencia con la otra acusada y que esta percibió 1.634 euros correspondientes a febrero y otros 3.642 euros en marzo. En total, 5.276 euros que, según la acusación pública, habría cobrado sin contraprestación alguna, ocasionando un perjuicio a las arcas municipales.

El escrito del Ministerio Público recoge también que, una vez iniciado el procedimiento judicial, el alcalde ingresó en noviembre de 2026 en la Tesorería Municipal los 5.276 euros percibidos por la mujer. Asimismo, en junio de ese mismo año habría abonado otros 2.589 euros correspondientes a los gastos de cotización a la Seguridad Social.

La acusación particular ejercida por el PSOE eleva la petición de condena para el alcalde hasta los cinco años y medio de prisión y diez años de inhabilitación. Para la mujer contratada solicita dos años de cárcel por su presunta participación en los hechos.

La otra acusación particular dirige sus reproches penales exclusivamente contra García Urbano. De esta forma, serán las distintas posiciones de las acusaciones y las defensas las que deberán confrontarse durante el juicio ante la Audiencia Provincial.

El alcalde niega irregularidad

Por su parte, García Urbano ha reiterado su "plena confianza" en la Justicia y ha manifestado su deseo de que el procedimiento comience «lo antes posible» para demostrar que no se cometió ningún delito ni irregularidad en la contratación.

La defensa del regidor sostiene que durante la instrucción se incorporaron informes del departamento municipal de Recursos Humanos que, según afirma, acreditan las funciones propias del puesto y los servicios prestados por la persona contratada.

También asegura que existen testimonios que corroboran su asistencia al Ayuntamiento y el trabajo que desarrollaba, así como referencias a esa presencia en las diligencias judiciales.

La representación legal del alcalde cuestiona el origen de la causa. Según su versión, el procedimiento parte de unas manifestaciones realizadas por la mujer, entonces en calidad de testigo, en otra investigación judicial contra García Urbano que fue archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga.

La defensa añade que una posterior denuncia de la misma persona por estos hechos también fue archivada definitivamente.