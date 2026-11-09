Estepona vende por 233.000 euros suelo para 160 VPO que podrán venderse por más de 160.000 cada una

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LO ESENCIAL Las claves La empresa Palladium Homes 1920 adjudica un terreno municipal en Estepona por 233.287,50 euros para construir 160 viviendas protegidas. El coste del suelo repercute en tan solo 1.458 euros por vivienda, mientras que los inmuebles de 80 metros cuadrados podrán venderse a un precio superior a los 160.000 euros. La oferta adjudicada solo superó en 1.000 euros el precio mínimo exigido por el Ayuntamiento y aplicará un descuento testimonial del 0,1% sobre el precio máximo legal. Con esta adjudicación y la previa de otra parcela para 39 casas, el Ayuntamiento completa la venta de suelo para 199 VPO ingresando un total de 255.387,50 euros.

El negocio de la vivienda protegida también tiene sus números. En Estepona, una empresa con sede en Salamanca ha resultado adjudicataria por 233.287,50 euros un suelo municipal con capacidad para construir 160 viviendas protegidas.

La operación supone que el terreno le cuesta apenas 1.458 euros por cada casa prevista, mientras que los precios máximos de referencia permiten comercializar una vivienda de 80 metros cuadrados por más de 160.000 euros.

La adjudicataria es Palladium Homes 1920, S. L., que se ha hecho con la parcela situada en el sector SURS E-11, Camino de Cortes Norte.

El precio ofrecido por la compañía supera en sólo 1.000 euros el mínimo establecido por el Ayuntamiento en la licitación, fijado en 232.287,50 euros. Es decir, la oferta mejora el precio de salida apenas un 0,43%. El pliego de condiciones administrativas recoge que el precio máximo a abonar podía alcanzar los 3.412.972,08 euros.

Pero el dato más relevante de la propuesta no está únicamente en el coste del terreno. La empresa se compromete a aplicar una reducción del 0,1% por metro cuadrado sobre el precio máximo legal o de referencia que resulte de la valoración municipal para las 160 viviendas protegidas y todos sus anejos vinculados.

La documentación recoge dos precios máximos de referencia: 2.280,62 euros por metro cuadrado para las viviendas de régimen general y 2.012,31 euros para las de régimen especial. Según se detalla, del total de inmuebles, la mitad serán en régimen general y la otra, en régimen especial.

Con estas cantidades, una vivienda hipotética de 80 metros cuadrados tendría un precio de referencia de 182.449,60 euros en el primer caso y de 160.984,80 euros en el segundo, antes de aplicar la pequeña rebaja ofertada.

La reducción del 0,1% apenas altera esos importes. Tras aplicarla, el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados quedaría en torno a los 182.267 euros en régimen general y 160.824 euros en régimen especial. Se trata de estimaciones a partir de los precios por metro cuadrado recogidos en la oferta, no de precios cerrados para cada uno de los pisos que finalmente se construyan.

La comparación entre el coste del terreno y el precio de venta permite dimensionar la operación. Los 233.287,50 euros que abonará Palladium Homes por la parcela equivalen a 1.458 euros por cada una de las 160 viviendas que podrá albergar el solar. Por su parte, el precio de referencia de una casa de 80 metros cuadrados supera los 160.000 euros incluso en el régimen especial.

De hecho, el importe de venta de tres viviendas de esas características superaría ampliamente el coste de adquisición de todo el terreno. En régimen especial, tres pisos de 80 metros cuadrados sumarían unos 482.954 euros aplicando la rebaja del 0,1%, más del doble de lo pagado por la parcela.

Dos parcelas para 199 VPO

La adjudicación de Palladium Homes completa la operación municipal sobre los dos solares de Camino de Cortes Norte, destinados en conjunto a albergar 199 viviendas protegidas.

La primera parcela, con capacidad para 39 casas, fue adjudicada a AI HUT, S. A., por 22.100 euros, apenas 100,44 euros por encima del precio mínimo de salida, que ascendía a 21.999,56 euros. En su oferta, esta empresa planteó una reducción del 0,010% por metro cuadrado sobre el precio máximo legal o de referencia de las viviendas y sus anejos.

Con la segunda adjudicación, el Ayuntamiento completa la venta de los dos terrenos. Entre ambas operaciones ingresará 255.387,50 euros, más los impuestos correspondientes, por parcelas destinadas a promover 199 viviendas protegidas.