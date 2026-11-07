Una ambulancia del 061 en Sevilla. E. E. Sevilla

Fallece una persona y otras cuatro resultan heridas en un accidente frontal en la A-7 en Estepona

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LO ESENCIAL Las claves Una persona ha fallecido y cuatro hombres de entre 22 y 51 años han resultado heridos en una colisión frontal en la A-7 a la altura de Estepona. El accidente ocurrió alrededor de las 9:10 horas en el kilómetro 1.076 de la autovía, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. La víctima mortal quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos accidentados y tuvo que ser rescatada por los Bomberos. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, Bomberos y efectivos del 061, incluyendo un helicóptero medicalizado, trasvasando a los heridos al Hospital Costa del Sol.

Una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas en un accidente de tráfico mortal registrado en la autovía A-7 en el municipio malagueño de Estepona.

El accidente ha tenido lugar sobre las 9.10 horas, cuando se recibieron el primero de varios avisos que alertaban de una colisión frontal en la autovía, en el kilómetro 1.076, con varias personas heridas y algunas de ellas atrapadas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un comunicado.

En ese momento, se activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio Provincial y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que desplazó a la zona dos equipos médicos, una uvi móvil y un helicóptero medicalizado.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una persona, que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos y tuvo que ser rescatada por los Bomberos.

Además, los sanitarios han confirmado la atención a cuatro personas en este suceso, en suma, cuatro hombres con edades comprendidas entre los 22 y 51 años. Todos han sido evacuados al Hospital Costa del Sol.