Abascal elige Estepona para arrancar la precampaña y Ceuta para el Día de la Hispanidad

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LO ESENCIAL Las claves Santiago Abascal arranca este domingo la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre con un mitin en Estepona (Málaga). El líder de Vox se desplazará a Ceuta para el Día de la Hispanidad, ausentándose por segundo año consecutivo del desfile militar y los actos con los Reyes en Madrid. En Ceuta le acompañará Jordan Bardella, presidente del grupo Patriotas en el Parlamento Europeo y líder de Agrupación Nacional. La formación busca centrar su discurso en la crisis migratoria y las fronteras, avalada por sondeos favorables de cara a las próximas elecciones.

El líder de Vox, Santiago Abascal, comienza este domingo la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con un mitin en Estepona (Málaga) en el que previsiblemente destacará la crisis derivada de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30 de julio, y en esa ciudad autónoma pasará el Día de la Hispanidad, ausentándose otra vez del desfile presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia.

El acto, que tendrá lugar a las 18,00 horas en el hotel Sol Marbella Estepona Atalaya Park, precede a la visita que el líder de Vox realizará a Ceuta, en lugar de asistir al acto central para conmemorar el 12 de octubre, la tradicional parada militar que acoge Madrid. En la ciudad autónoma le acompañará el presidente del grupo Patriotas del Parlamento Europeo y líder del partido francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella.

"El 12 de octubre no estaré en ninguna tribuna con un Gobierno mafioso que ha traicionado a España y que ha dejado parte de nuestro territorio nacional invadido", informó Abascal a través de su cuenta en la red social 'X'.

"Estaré en Ceuta, con los españoles que defienden la frontera que (el presidente, Pedro) Sánchez ha abandonado", agregó. "El 12 de octubre, con el pueblo español", remató.

Es el segundo año consecutivo que Abascal deja vacío su asiento en la tribuna de autoridades, ubicada junto a la de los reyes Felipe VI y Letizia, en el desfile y tampoco acude a la posterior recepción que ofrecen sus majestades en el Palacio Real.

En 2025 alegó que no quería coincidir con el presidente, Pedro Sánchez, en actos institucionales para no "legitimarle" ni "blanquearle" y siguió la parada militar a pie de calle, cerca de la Plaza de Colón.

Abascal se desplazó el 2 de agosto a Ceuta, justo después de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos que generó una grave crisis en la ciudad autónoma.

Desde julio, sostiene la necesidad de no olvidar lo que para su formación constituyó "una invasión" patrocinada por Marruecos y amparada por el Gobierno de Sánchez y respaldar a los ceutíes. De hecho, estos días se afana en poner el foco en Ceuta en detrimento de la vivienda, el asunto que monopoliza la precampaña.

Vox parte con buenas perspectivas para las elecciones generales del 29-N, con la mayoría de los sondeos pronosticando que doblará su representación en el Congreso y rondará los 70 escaños. Así, se perfila como socio de un gobierno de coalición con el PP. Sin embargo, Abascal apeló a la cautela el lunes y reclamó no dar los comicios por ganados para no repetir el error de 2023.

Respecto a la elección del lugar para el comienzo de la precampaña, Andalucía es una de las cuatro autonomías que Vox cogobierna con el PP.

La formación de Santiago Abascal pactó con los populares tras las elecciones de mayo. Fue la cuarta autonomía en celebrar elecciones regionales en 2024, y en todas Vox mejoró sus resultados respecto a los comicios anteriores. Así, pudo también pactar ejecutivos con los 'populares' en Extremadura, Aragón y Castilla y León.