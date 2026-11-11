ChatGPT, Gemini o Amazon: qué asistente de IA te recomienda mejores ofertas en Black Friday

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio de Data Seekers analiza 144 consultas previas al Black Friday en ChatGPT, Gemini y Amazon, revelando lógicas de recomendación muy distintas. ChatGPT y Gemini diversifican sus opciones entre tiendas como PcComponentes, MediaMarkt y El Corte Inglés, mientras que Amazon se limita casi en exclusiva a su propio catálogo. En presupuestos ajustados de portátiles, Amazon prioriza marcas desconocidas, mientras que ChatGPT y Gemini optan por firmas consolidadas como Lenovo. La gran mayoría de los asistentes coincide en un consejo clave: revisar el histórico de precios para comprobar si los descuentos son reales.

Un informe de la firma malagueña Data Seekers analiza 144 consultas comerciales previas al Black Friday formuladas a ChatGPT, Gemini y Amazon.

Las conclusiones revelan tres lógicas completamente distintas a la hora de orientar el consumo tecnológico.

La mayor divergencia radica en los comercios recomendados. ChatGPT y Gemini reparten opciones entre PcComponentes, MediaMarkt, Amazon y El Corte Inglés.

En cambio, el asistente de Amazon se limita a su catálogo en casi todas sus respuestas.

El contraste se intensifica en los ordenadores portátiles. Con presupuestos ajustados, Amazon prioriza marcas desconocidas con procesadores antiguos y pocas reseñas.

Por el contrario, ChatGPT y Gemini se decantan con claridad por firmas consolidadas como Lenovo.

En televisores domina LG en los modelos conversacionales, frente a Hisense en Amazon. Aunque ChatGPT y Gemini suelen coincidir en marcas, apenas concuerdan en el 14 % de los modelos concretos recomendados al usuario.

Curro Pavón es el CEO y CTO de Data Seekers. Cedida

Donde sí coinciden es en el consejo de fondo: 11 de cada 12 respuestas sugieren revisar el histórico de precios para comprobar los descuentos.

Curro Pavón, CEO de Data Seekers, subraya que "cada asistente tiene su propia lógica para recomendar, y eso cambia qué marcas y qué tiendas ve el comprador antes de llegar a la web".

En este sentido, Pavón señala que "para una marca, saber qué dicen de ella los asistentes de IA es ya tan importante como su posición en el buscador, y dentro de un retailer esa recomendación depende en buena parte de la ficha de producto, las valoraciones y el precio».