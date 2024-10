Cómo llegar a la revista Forbes (y levantar 250.000 euros de inversión) con solo 22 años y vendiendo seguros

A Francisco Ramírez le hace ilusión haber sido elegido entre los 30 jóvenes menores de 30 años más influyentes de España, según la revista Forbes, porque le va a dar la oportunidad de conocer al jugador del Real Madrid Brahim. "Yo es que soy del Madrid a muerte", apunta en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

Aparte del emprendedor y el futbolista, ambos de origen malagueño, también han sido elegidos por Forbes la influencer Georgina, el cantante Quevedo ("La verdad que no conozco mucho sus canciones", admite Ramírez) o el tenista Carlos Alcaraz: "Me dejó un poco en shock, la verdad", resume.

Francisco Ramírez tiene 22 años y es CEO de Adity Seguros desde 2023. Fundó la compañía con su hermano Javier, de un año menos. Ambos han sido ahora reconocidos en el 30 under 30; pero eso ni siquiera es lo más relevante que les ha ocurrido últimamente. También acaban de cerrar una ronda de inversión de 250.000 euros para su empresa.

"Es verdad que en esta semana se han condensado muchas cosas, también con lo de Forbes, pero para mí el principal titular es la ronda de inversión", adelanta el CEO. Han crecido hasta contar con siete personas en el equipo, tienen su oficina de The Green Ray y cuentan con esta ronda para asegurar liquidez de sobra ante el aumento del volumen de negocio.

¿A qué se dedica Adity? Esta compañía nació con un producto en el que las compañías de seguros pujan a tiempo real por los clientes, lo que supondría que el seguro pudiese salir hasta un 60% más barato al usuario. Desde entonces, han iterado su modelo hasta darse cuenta de que no todas gestiones se pueden realizar de forma automática por Internet.

"En España hay muy poca tradición de comprar tu seguro de forma online. La gente mayor de 70 años es casi imposible que lo contrate por Internet", sostiene Francisco Ramírez: "Pivotamos mucho y ahora somos una solución ideal para sacar cualquier seguro de cualquier manera, ya sea de forma online o mediante llamadas telefónicas".

Actualmente, de hecho, se encuentran "escalando el negocio y remodelando los comparadores", con un importante crecimiento de su call center. Ese escalado les llevó hasta el punto de terminar precisando la ronda de inversión. Su objetivo de facturación actual pasa por llegar a los 80.000 euros al mes a principios de 2025, "y de ahí para arriba".

Lo han conseguido, fundamentalmente, a través de una estrategia de marketing agresiva de SEO y anuncios de Facebook, que les traen a unos mil potenciales usuarios cada mes. En lo que llevan de año, comparte, habrán cerrado unos 5.000 seguros de esta forma con Adity: "Una startup sin marketing no es absolutamente nada, de eso me he dado cuenta a base de palos", comparte.

"Hay mucho emprendedor que le gusta estar metido en todos los eventos y todos los networking, pero a nosotros no nos gusta", afirma Ramírez: "Lo que levanta una empresa es el trabajo duro. Creces, vas asimilando y naturalizando todo, y, cuando te quieres dar cuenta, estás facturando decenas de miles de euros al mes. Trabajando todo el día, claro".

Así, de una forma que define como "la más natural posible", ya ganaron el premio Spin Off de la Universidad de Málaga y el galardón del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). Esa visibilidad a través de los reconocimientos y las redes sociales ha sido la que también atrajo a Forbes. Y la bola se sigue haciendo más grande...

"Hay un repunte de búsquedas en nuestros LinkedIn y en nuestra página web, y hay que aprovecharlo. Cuando tienes esta oportunidad, no es que tengas ya todo resuelto. Si subes a la cresta de la ola, intenta no bajarte", sentencia Francisco Ramírez.