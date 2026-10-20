El Concurso de Elegancia Costa del Sol reúne los coches más extraordinarios

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LO ESENCIAL Las claves La segunda edición del Concurso de Elegancia Costa del Sol reunió en Marbella vehículos de colección, hipercoches de última generación y clásicos de marcas como Bugatti, Ferrari, Porsche y Koenigsegg. Bugatti tuvo un papel destacado con el debut en carretera del Tourbillon, el coche más caro del mundo en producción, y la exhibición de prototipos únicos como el FKP Hommage. Un Mercedes-Benz 300 SL Roadster se coronó como el máximo ganador de la cita al alzarse con el prestigioso galardón 'Mejor de la Exhibición' además del premio al 'Mejor Post-Guerra'. El jurado internacional distinguió a otros modelos destacados como el Koenigsegg Jesko (Mejor Hipercoche), el Ferrari 250 S Vignale (Mejor Competición) y el Hispano Suiza Alfonso XIII (Mejor Pre-Guerra).

El Concurso de Elegancia Costa del Sol 2026 celebró su segunda edición durante cuatro jornadas en Marbella y la Costa del Sol con algunas de las creaciones más extraordinarias de la industria automovilística mundial que raramente veamos rodar por una carretera.

En un formato reservado a coleccionistas, propietarios e invitados, el público en general solo podrá admirar la belleza de esos vehículos a través de las fotos.

El certamen combinó vehículos únicos, experiencias de conducción y escenarios excepcionales, consolidándose como uno de los encuentros de referencia para los amantes de los automóviles de colección y las altas prestaciones.

La exposición tuvo lugar en Higuerón Marbella Golf Resort, donde los asistentes contemplaron una selección excepcional de vehículos procedentes de algunas de las firmas más prestigiosas del mundo, desde hipercoches de última generación hasta clásicos, piezas únicas y creaciones artesanales.

El Mercedes 300 SL Roadster ganador del concurso. Carlos López

Bugatti fue uno de los protagonistas de esta edición 2026. La firma francesa reunió para la ocasión una selección extraordinaria de vehículos procedentes de diferentes colecciones, incluyendo prototipos de desarrollo y piezas únicas que pocas veces han compartido escenario en un mismo evento como el Bugatti FKP Hommage o el Tourbillon, el coche más caro del mundo en producción, que realizó por primera vez un recorrido por carretera.

La presencia de Bugatti se completó con unidades especiales de sus principales modelos, como el Veyron La Finale, así como ocho prototipos de desarrollo que muestran diferentes etapas de evolución técnica de la marca.

Otras grandes marcas como Koenigsegg, Gordon Murray Automotive, Pagani, Ferrari, Aston Martin, Porsche y Lamborghini estuvieron representadas junto a casas de diseño y carroceros como Zagato, Isdera, Bertone y Kimera.

La Porsche Le Mans Tribute Collection de la familia Piëch, formada por creaciones únicas desarrolladas dentro del programa Sonderwunsch, fue otra de las grandes atracciones, junto a creaciones exclusivas como el Lamborghini Aventador J, el Morgan Midsummer, el Zagato Twintail, el Spyker C8 Aileron, el Porsche 996 GT1 y el McLaren P1 con chasis número 1.

El jurado, compuesto por personalidades de referencia del mundo del automóvil, tomó en consideración aspectos como diseño, historia, ingeniería, singularidad y relevancia dentro del universo del automóvil de colección.

Koenigsegg Jesko, premio Mejor Hipercoche. Carlos López

En Marbella se reunieron expertos vinculados a instituciones y concursos como Pebble Beach Concours d’Elegance, Hagerty, Petersen Automotive Museum, Ferrari Classiche, Italdesign y Pininfarina y diseñadores como Fabrizio Giugiaro y Carlo Bonzanigo.

Los reconocimientos del certamen pusieron en valor algunas de las unidades más singulares presentadas en Marbella. El premio Mejor Hipercoche fue concedido al Koenigsegg Jesko participante en el concurso, el Mejor Supercoche Vintage recayó en el Bugatti Veyron 16.4 y el Mejor Competición fue para el Ferrari 250 S Vignale Mille Miglia.

El Totem GT recibió el reconocimiento al Mejor Fuera de Serie, mientras que el Hispano Suiza Alfonso XIII fue elegido Mejor Pre-Guerra. El Mercedes-Benz 300 SL Roadster presentado en el certamen obtuvo el Mejor Post-Guerra y, además, el máximo galardón del evento, el prestigioso Mejor de la Exhibición.

El Concurso de Elegancia Costa del Sol culminó con una cena de gala y ceremonia de entrega de premios celebrada en una espectacular villa privada de Marbella donde se reconocieron las piezas ganadoras de las diferentes categorías del certamen y se entregó el prestigioso reconocimiento Mejor del Concurso, poniendo el broche final a una edición que reunió algunos de los automóviles más excepcionales del mundo.