Integrantes de delsur en una fotografía de familia. delsur

Nace 'delsur', una federación que une a más de 400 startups andaluzas: "Vamos a sumar lo que funciona"

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LO ESENCIAL Las claves Nace 'delsur', la Federación de Emprendimiento e Innovación del Sur que agrupa a más de 400 startups, 12 universidades y 30 grandes empresas. La entidad surge de la unión de Málaga Tech, Root (Cádiz), Sevilla Tech Collective y Jaén Tech para representar al ecosistema con una sola voz. Busca conectar el talento local, atraer inversión y evitar la fuga de startups, abarcando Andalucía, Ceuta y Melilla. La federación estructurará su actividad en cinco ejes: representación institucional, conexión territorial, innovación abierta, formación y eventos.

Las asociaciones provinciales de startups Málaga Tech, Root (Cádiz), Sevilla Tech Collective y Jaén Tech han presentado oficialmente delsur, la Federación de Emprendimiento e Innovación del Sur.

Agrupa a más de 400 startups, 12 universidades y 30 grandes empresas. La entidad cuenta además con el asesoramiento legal estratégico del despacho RCD para respaldar su estructura jurídica y operativa.

El colectivo busca coordinar la experiencia de entidades veteranas como Málaga Tech y Root con la proyección de las recién creadas en Sevilla y Jaén.

Su propósito central consiste en consolidar un ecosistema conjunto sin restar identidad propia a cada territorio integrante.

Juan Antonio Tejada, presidente de delsur y de Málaga Tech, afirma "el sur tiene talento, calidad de vida y ecosistemas cada vez más fuertes, pero hasta ahora trabajábamos por separado. Delsur nace para construir sin destruir: sumar lo que ya funciona en cada provincia y hablar con una sola voz".

La meta es articular una representación unitaria frente a la Junta de Andalucía, las distintas diputaciones provinciales y los ministerios.

Por su parte, Manuel Ibáñez, representante de Sevilla Tech Collective, subraya que "el sur es una de las pocas regiones donde sigue creciendo la creación de startups, y su número de empresas tecnológicas ha aumentado más de un 20 % en un año. Queremos hacer del sur nuestra ventaja competitiva: aprovechar el conocimiento del terreno de cada asociación y unir inversión, empresas, investigación e instituciones para que nuestras startups escalen sin tener que irse de aquí".

La federación estructurará su labor en cinco ejes: representación institucional, conexión territorial, innovación abierta con grandes corporaciones, programas formativos para retener el talento universitario y un calendario común de eventos.

El ámbito geográfico formal de delsur abarca Andalucía, Ceuta y Melilla. Sus promotores ya negocian alianzas directas con las dos ciudades autónomas y gestionan la incorporación paulatina del resto de provincias andaluzas interesadas en integrarse en esta red común.