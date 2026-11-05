Estas son las 30 startups innovadoras reconocidas por la Málaga Startup Network

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LO ESENCIAL Las claves La Málaga Startup Network ha distinguido a 30 startups locales de menos de cinco años de trayectoria por su capacidad transformadora e innovadora. Las empresas reconocidas fueron seleccionadas por entidades clave del ecosistema emprendedor malagueño, como el Ayuntamiento de Málaga, Málaga TechPark, Promálaga y Andalucía Emprende. La red busca consolidar a Málaga como un nodo global de innovación y tecnología, celebrando en 2026 la tercera edición de esta iniciativa nacida en 2024. Las startups elegidas recibirán formación especializada, espacios de trabajo, asesoramiento tecnológico y acceso a vías de financiación privada y redes internacionales.

La Red Málaga Startup Network ha distinguido este jueves a una treintena de startups locales.

Con menos de cinco años de trayectoria, estas firmas han demostrado una notable capacidad transformadora y un alto valor innovador dentro del tejido productivo provincial.

Fundada en 2024, la red conmemora en 2026 su tercera edición con el objetivo de impulsar el talento emergente. La plataforma persigue consolidar la posición de la capital malagueña como un nodo global de referencia en innovación, tecnología y desarrollo de nuevos negocios.

El ecosistema integra entidades clave como el Ayuntamiento de Málaga, Promálaga, Andalucía Emprende, Málaga TechPark, CTA, Innova IRV, Fundalogy-Unicaja, Santander Startups, Sabadell, Málaga Tech e Impact Hub, entre otras.

Cada socio seleccionó hasta dos empresas destacadas de sus programas de aceleración e incubación.

Las 30 elegidas han sido Eventwall, Kuro&Kai, Málaga Qualisophy, Málaga Studio María Monasterio, Fundy Solution, Argorex, Diga Agentes, Albor Space, Rythmo, Chemp.Ai, Inboxe, Koniec,, Agrow Analytics, Atomic One, Exp3rea, Purodatte, Salesduo, Monkinet Group, Sincrolab, Doobl, Turbineh Optimize, Alneux, Onionsentry, Studay, Ballify, Kit ESG, Inteligencia Soluciones, Inteligencia Artificial & Automatizaciones y Woshlaund.

La red ofrece a las compañías acompañamiento integral mediante formación especializada, espacios de trabajo compartido y asesoramiento tecnológico avanzado.

Además, facilita el acceso a vías de financiación privada, fondos de capital riesgo y redes internacionales para acelerar su crecimiento fuera de nuestras fronteras.