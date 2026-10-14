Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech ganan los Premios Andalucía Management 2026

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LO ESENCIAL Las claves Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech son las empresas galardonadas en los Premios Andalucía Management 2026 entre 297 candidaturas. Los premios reconocen el desempeño empresarial en las categorías de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social, respectivamente. El evento reunirá a más de 600 empresarios y directivos andaluces el próximo 3 de diciembre en el Palacio de Ferias de Málaga. El encuentro contará con destacados ponentes del ámbito económico, tecnológico y empresarial como Natalia Gironella, José Carlos Díez y Ousman Umar.

Los Premios Andalucía Management se han consolidado como una referencia en el mundo empresarial andaluz. Lo han ganado en los últimos años grandes compañías como Covirán, Bodegas Alvear, Grupo MAS, Osborne, Covap, Aertec o Cosentino, entre muchas otras.

En esta edición de 2026 se han presentado 297 candidaturas y las vencedoras han sido Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech en las categorías de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social.

Andalucía Management es un momento marcado en mayúsculas en las agendas, siempre apretadas, de más de 600 empresarios y directivos andaluces.

Se lleva celebrando 16 años en el Palacio de Ferias de Málaga y la próxima edición, la 17, será el 3 de diciembre.

Este formato ha triunfado por varios motivos. El primero es porque esas 600 personas, que representan a muchas de las principales empresas de la región, aprovechan para verse y hablar tranquilamente de sus proyectos en un ambiente profesional pero relajado.

El segundo es que cada año imparten conferencias expertos en todo tipo de materias: desde la economía y la geopolítica hasta el marketing o la inteligencia artificial.

El tercero es que, además del café de descanso, hay un almuerzo en el que se abren líneas de colaboración y negocio entre empresas.

El cuarto es que está gestionado desde su inicio por Francisco Cabrera y su equipo de Management Activo, que no solo han conseguido mantener vivo este foro empresarial, incluso en años de crisis o pandemia, sino que está cada vez más fuerte.

La entrega de los Premios Andalucía Management es uno de los momentos más especiales ya que suponen un reconocimiento ante grandes empresarios y directivos de la comunidad andaluza.

Las conferencias y los premiados

Este año, las conferencias serán de Natalia Gironella, Experta en Comunicación no verbal y profesora de comunicación estratégica y desarrollo profesional en IE Business School; Josu Ugarte, Presidente Zona Ibérica Schneider Electric; Fidel Sendagorta, diplomático y escritor; José Carlos Díez, Economista, autor profesor de la Universidad de Alcalá (Madrid); Juan Iturri, CEO Grupo ITURRI; Pilar Jericó, Primer premio Nacional de Management en España, top mujeres líderes en España, empresaria y autora; Néstor Guerra, CoFundador y Consultor en NCompany, experto en Innovación Corporativa, Tecnología e Inteligencia Artificial; y Ousman Umar, Fundador de Nasco Feeding Minds y premio Princesa de Girona Social 2021.

Respecto a los premiados, las historias de Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech son dignas de consideración.

Acesur

Su historia está ligada al aceite de oliva desde 1840, año de fundación de Aceites y Jabones Luca de Tena, germen del actual grupo. El verdadero impulso llegó en 1964 con la fundación de Aceites del Sur SL por Juan Ramón Guillén Prieto, un proyecto familiar que, a través de adquisiciones como La Española Aceites (1977) y especialmente Coosur (2002), se transformó en uno de los grandes grupos agroindustriales de España en un sector altamente competitivo.

Acesur es el primer exportador español de aceite de oliva, con presencia en más de 120 países, fábricas en EEUU, España y Siria, así como oficinas en mercados como Estados Unidos, Reino Unido o China.

Con más de 900 empleados, mantiene una facturación consolidada superior a los mil millones de euros, más de la mitad procedente del negocio internacional.

Coosur es la marca líder en aceite de oliva virgen extra en el mercado español, mientras que La Española destaca por su proyección internacional, aunque comercializan 20 marcas a nivel global.

Instituto Español

Fundada en 1903 en Hinojos (Huelva) como un pequeño laboratorio de perfumería y cosmética, mantuvo su actividad pese a dos guerras mundiales, una Guerra Civil y una dictadura, consolidándose en las décadas de los 40 y 50 como firma de referencia en los hogares españoles.

Una de las ponencias en una edición anterior. EE

En 1978 la familia Granados adquirió la fábrica, dando inicio a una etapa que hoy dirige ya la tercera generación, impulsando desde los años 80 la internacionalización y la inversión en I+D con ingredientes naturales como el aloe vera, la rosa mosqueta o la leche de burra.

Con más de 120 años de historia, está presente en más de 68 países y en 2024 superó los 72 millones de euros de facturación, con más de 300 puestos de trabajo directos, el 98% de la provincia de Huelva y la mujer representando alrededor del 90% de su plantilla.

Biorizon Biotech

La compañía almeriense, con más de 60 profesionales altamente cualificados y presencia en más de 30 países, destaca por su compromiso con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo del ecosistema científico andaluz.

A través de Algafert®, primer producto comercial del mundo basado en microalgas, sus plantas actúan como sumideros de carbono, capturando CO2 y regenerando suelos y acuíferos frente al uso de fertilizantes químicos convencionales.

Su implicación va más allá de lo comercial: colabora con la Universidad de Almería a través de la Cátedra de Agricultura Regenerativa 4.0 y actúa como empresa tractora del PITA, elevando la competitividad de toda la provincia.

Desde 2021 forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas y en 2025 recibió el Premio Andalucía TRADE Empresa Andaluza en la categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento. Su proyección internacional incluye iniciativas como el Proyecto Madina, en Sierra Leona, orientado a fomentar la autosuficiencia alimentaria local.

Promueve además la igualdad de oportunidades en la alta dirección científica, invierte más del 20% de sus ingresos en I+D y garantiza empleo altamente especializado en el territorio almeriense, consolidándose como ejemplo de impacto social, innovación científica y compromiso con un futuro más justo y sostenible.