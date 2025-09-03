El precio de la vivienda en Málaga sigue sin tocar techo: cuesta 50.000 euros más que hace un año

Sube, sube y vuelve a subir. El precio de la vivienda usada en Málaga no parece tocar techo nunca. Y eso que está ya en cantidades inaccesibles para la clase media.

El pasado mes de agosto se cerró con un precio medio de 3.842 euros por metro cuadrado en la provincia, marcando un nuevo récord histórico, según los datos aportados por la plataforma inmobiliaria Idealista.

Es un 13,8% más que hace un año. Dicho de otra forma, en estos momentos hay que pagar 500 euros más al mes por metro cuadrado que hace un año. Si se toma como referencia un piso medio de 100 metros cuadrados, el aumento de coste es de 50.000 euros.

El precio medio de una vivienda de segunda mano en Málaga de 100 metros cuadrados asciende a 384.200 euros. Sin incluir impuestos, gastos administrativos e hipoteca, por lo que la broma total supera el medio millón.

Son números que marean a la mayoría de los mortales y hay que tener muy claro dónde se mete cada ciudadano a la hora de adquirir un inmueble.

El bolsillo de cada uno manda. Hay notables diferencias entre un municipio y otro. La costa es lo más caro y conforme se va entrando en el interior el precio baja.

Idealista da datos de 47 municipios o pedanías de la provincia de Málaga. En el último año el precio solo ha bajado en seis de ellos. Y en porcentajes, en general, bastante pequeños. Sí es llamativo el descenso del 16,6% en Istán, pero no es menos cierto que llegaron a rebasar los 4.000 euros por metro cuadrado en esa localidad y ahora están en 3.274 euros.

En el resto todos los números son verdes. Y la mayoría por encima del 10%. La ciudad más demandada es la capital y el precio también está en números record. 3.549 euros por metro cuadrado, un 15,6% más que hace un año.

Si esos 3.549 euros le parece caro, mejor no mire en Marbella donde piden 5.258 euros por metro cuadrado, un 5,7% más.

Si adquirir un piso es misión imposible para usted, siempre está la opción del alquiler. La mala noticia es que hay poca oferta, mucha demanda y el precio también está por las nubes: 16,7 euros por metro cuadrado, 1.670 euros al mes para una vivienda tipo de 100 metros.