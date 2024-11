La "emergencia social" de la vivienda en Málaga: Casi 300.000 personas no pueden comprar ni alquilar

Los números no salen para la mayoría de malagueños. El precio para comprar o alquilar una vivienda en Málaga está disparado y el salario no llega. De hecho, en Málaga hay 291.000 personas que tienen un sueldo (bajo) y que no pueden comprar, alquilar y ni siquiera arrendar una habitación.

Todo el mundo tiene estas cuentas en la cabeza viendo que el metro cuadrado en venta sobrepasa los 3.000 euros y en alquiler los 15 euros. El sindicato CCOO lo ha puesto negro sobre blanco en un informe que ha presentado este miércoles y en el que hablan claramente de "problema estructural" y "emergencia social".

Según los cálculos realizados por este sindicato, el 42% de las personas asalariadas de Málaga no pueden adquirir una vivienda de ninguna de las maneras. Solo podrían alquilar una vivienda que costara 190 euros o una habitación de unos 12 metros cuadrados.

Si se tiene un salario anual que esté entre los 14.000 y los 28.000 euros, habría opciones de adquirir una vivienda pero hipotecándose de por vida. Y si quisieran un alquiler el precio de éste no podría exceder los 500 euros.

"Tener empleo hoy en Málaga ya no te garantiza poder acceder a una vivienda, en un contexto social donde el 42,3% de la población asalariada vive en riesgo de pobreza salarial con salarios medios anuales que no llegan a los 7.000 euros. Con lo cual, en Málaga, un joven menor de 35 años necesitaría ahorrar su salario íntegro durante 3,6 años para acceder a la compra de una vivienda", ha asegurado Inmaculada Sánchez, secretaria de Políticas Sociales de CCOO Málaga.

El secretario general provincial del sindicato, Fernando Cubillo, ha añadido que "el decreto que el gobierno andaluz está preparando no da respuesta a las necesidades de vivienda de las personas malagueñas. Un decreto pensado para que las empresas sigan ganando dinero, y para que vengan a Málaga personas con recursos económicos a obtener beneficios pero no a vivir".