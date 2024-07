Dos startups malagueñas disputarán la fase final de la Impact Social Cup

La primera ‘champions’ del emprendimiento social ya tiene completo el panel de semifinalistas que se medirán el próximo mes de septiembre para repartirse los 100.000 euros, unos premios que reconocerán los proyectos españoles más innovadores y con mayor impacto social y medioambiental.

Creada por Tomas Garnelo y Manu Marín para promover los ODS de forma amena y efectiva, cuenta con un importante apoyo institucional y de la empresa, y reunirá a lo más granado del ecosistema emprendedor.

Divididos en ocho sectores de actividad, disputarán la fase final un total de 41 proyectos procedentes de 10 regiones españolas. Procedentes de Málaga se han clasificado el banco digital para inmigrantes Íkualo dentro del sector Inversión y Finanzas, y en el de Ocio y entretenimiento la iniciativa Rooral, que pone en contacto a pueblos y trabajadores nómadas, combatiendo la despoblación rural.

La lista de semifinalistas se completa con los proyectos OAN International (Objetivo Analizar Nikki), Naria Tech, Plan on Demand, Wivi Vision y Gaman en el sector Bienestar; en el Deportivo Indya, Fisify Technology, Mediterranean Open - Pickleball Series, Siissu y Beloo Software. Por parte del sector Educativo serán Bubblemeetings, Read2Give, Bridge for Billions, U4Impact y NuerekaLAB, y en Arte y Cultura, Ecodicta, Sekond Brand, Artgonuts, VLP Sports y Secret Sound. Las emergentes Debify Alsp, Bcas, Conciencia Azul y SkorSector se disputarán también el sector Inversiones y Finanzas, mientras que el de Energía e Industria serán CoCircular, Imageryst, SolarMente, Landatu Solar, Miogas y Proecoway. En el sector Ocio y Entretenimiento estarán también los proyectos SHE Bistro, VamosRural, Foodcoin y Triple O Games, y en el sector Global, se han clasificado LUP, Ruralpop Tech, Cooperating Volunteers, Recovo y Populit.