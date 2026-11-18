Los jugadores del Unicaja celebran la victoria contra Pardubice en la BCL BCL

94-66 | Unicaja sigue invicto en la BCL tras arrasar en el último cuarto al Pardubice

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja logró una abultada victoria por 94-66 ante el Pardubice gracias a un demoledor parcial de 24-7 en el último cuarto. El equipo malagueño se mantiene invicto con cuatro victorias consecutivas y acaricia el liderato del Grupo E en la BCL para evitar el 'Play In'. David Kravish (16 puntos y 25 de valoración) y Amine Noua (16 puntos) lideraron el ataque cajista en una noche que contó con la reaparición de Alberto Díaz. A pesar de la relajación en el segundo y tercer cuarto, el conjunto de Ibon Navarro sentenció el choque con un parcial final de 15-0.

Una tormenta perfecta en el último cuarto le valió al Unicaja para firmar una victoria contundente frente a Pardubice y acariciar el liderato definitivo del Grupo E de la Basketball Champions League (BCL) en la noche en la que reapareció el capitán Alberto Díaz.

El parcial de 24-7 en la última manga a favor del Unicaja maquilló un partido en el que el conjunto checo nunca dejó escaparse al equipo malagueño, que suma su cuarta victoria consecutiva en la competición europea y está muy cerca de acabar primero de grupo y evita el engorroso Play In para estar en el Round-16.

En el partido se dio lo que pidió Vidorreta la pasada semana en rueda de prensa, un mínimo de siete de Willy Hernangómez y David Kravish. Los dos 'cincos' del Unicaja fueron los más destacados en el equipo malagueño, el americano con 16 puntos y 25 de valoración. Cierto que ante un débil juego interior del conjunto checo, que no apretó las tuercas al Unicaja en defensa.

Un segundo cuarto blando

El inicio fue el que se esperaba. El Pardubice mandó en los primeros minutos (5-8, 8-9), pero Unicaja encontró pronto el ritmo moviendo el balón y cerró el primer cuarto con un 24-13. En las primeras posesiones ya se veía la diferencia en el juego de pases.

El segundo cuarto fue otra cosa. El conjunto checo lo ganó 17-21, castigó cada pérdida local y llegó al descanso perdiendo solo de siete (41-34). Al Unicaja le faltó la tensión defensiva que había mostrado al principio, y su rival, que había llegado al partido sin ganar ni un solo cuarto en la competición, se sintió cómodo.

El susto del tercer cuarto

Tras el descanso parecía que el partido se iba a romper. Unicaja abrió hueco con un buen tramo ofensivo y se puso 58-44 a cinco minutos del final del tercer cuarto, y todavía 63-50 con menos de tres minutos por jugar. Pero el equipo bajó el ritmo de nuevo y el Pardubice encadenó un 0-9 que lo metió en el partido: 63-59 a 1:18 del final del periodo.

Ese fue el momento clave del partido. Unicaja respondió con un 7-0 antes del último cuarto (70-59) y recuperó la distancia antes de que el rival se creyera la remontada.

Kevin Knox lanza a canasta durante el Unicaja vs. Pardubice BCL

En el último cuarto Unicaja fue el equipo que se espera en esta competición. Ganó el periodo 24-7, y desde el 74-64, con 6:20 por jugar, el Pardubice solo anotó una canasta más. El parcial de 15-0 con tres triples hasta el 89-64 que dejó finiquitado cerró el partido. El epitafio (94-66) lo puso Kevin Knox con un triple, su primera canasta del partido en el que se esperaba ver algo más del último fichaje cajista. Mientras sigue aterrizando, Unicaja sigue avanzando con solvencia.

Ficha técnica

94 - Unicaja (24+17+29+24): Pantzar (2), Hunt (6), Barreiro (7), Noua (16) y Kravish (16) –cinco inicial–; Kalinoski (13), Brazdeikis (7), Díaz (2), Knox (3), Dedovic (no jugó), Hernangómez (12) y Perry (10).

66 - BK KVIS Pardubice (13+21+25+7): Bryant Jr (8), Davidson (11), Tuma (12), Kovar (0) y Key (15) –cinco inicial–; Bonham III (8), Lukes (5), Svrdlik (2), Provaznik (0), Moffatt (3), Stovicek (0) y Vlk (2).

Árbitros: Petar Pesic (Serbia), Ademir Zurapovic (Bosnia y Herzegovina) y Yener Yilmaz (Turquía). Sin eliminados.

Incidencias: encuentro de la cuarta jornada del Grupo E de la Basketball Champions League, disputado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.