82-70 | El Unicaja se lleva un triunfo necesario contra Girona

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja vuelve a la senda de la victoria tras imponerse por 82-70 al FIATC Girona en el Carpena, igualando su balance a 4-4 en la Liga Endesa. El conjunto malagueño remontó un mal primer cuarto (14-22) gracias a su intensidad defensiva y la irrupción clave de Igis Brazdeikis. Willy Hernangómez se coronó como MVP del encuentro, mientras que Cameron Hunt fue el máximo anotador del Unicaja con 15 puntos. El FIATC Girona acusó las mermas en su rotación por las notables bajas de McClung y Jassel Pérez, máximo anotador de la competición.

El Unicaja regresa a la senda del triunfo tras imponerse 82-70 en la matinal del domingo a un FIATC Girona que se lo puso muy duro al principio y después claudicó ante la intensidad defensiva del conjunto de Txus Vidorreta.

No fue el partido más brillante que jugará el Unicaja esta temporada, la rotación del balón que persigue el técnico vasco no apareció por el Carpena en esta ocasión. El conjunto catalán, de un viejo zorro como Moncho Fernández, le cerró muchas vías de pase al conjunto malagueño, que despegó cuando Vidorreta se sacó un as en la manga que tuvo guardado muchos minutos. Igis Brazdeikis, inédito en el primer cuarto y en el arranque del segundo, irrumpió con impacto en el duelo.

También lo tuvo Barreiro, después de no jugar contra Zaragoza, que dejó ocho puntos repartidos en momentos clave del partido. Casi desapercibido por la pista del Carpena pasó el recién llegado Kevin Knox.

El MVP fue Willy Hernangómez, que jugó todo el último cuarto completo, con Kravish en el banquillo; el máximo anotador Cameron Hunt con 15 puntos, y el Unicaja dominó claramente el rebote (42-32), dejando solo en seis capturas ofensivas a los catalanes, que notaron las bajas de dos hombres importantísimos en su rotación, McClung y, especialmente, Jassel Pérez, máximo anotador de la ACB.

Willy Hernangómez durante el Unicaja vs. FIATC Girona de la Liga Endesa. acb Photo / Mariano Pozo

Dos minutos y veinte segundos tardó en llegar la primera canasta del partido, un triple de Geben. Tres minutos tardó el Unicaja. A los de Vidorreta les costó circular, anotar y defender también a Girona en el inicio. Cualquier triple se salía. Lukosius acertó desde la línea para acercar al Unicaja pero el conjunto malagueño continuó negado de cara al aro para desesperación de Vidorreta. 14-22 fue el resultado de un mal primer parcial cajista.

Girona puso la máxima, más 10 (17-27), nada más arrancar el segundo cuarto y el entrenador cajista pidió tiempo. A Noua y a Djedovic se les salieron dos canastas fáciles. El acierto tan reclamado por Vidorreta no llegaba de ninguna manera. Después la renta se fue a once seguido de otro triple que escupió el aro y una asistencia llamativa de Kravish cuando estaba solo debajo del aro para anotar. No era, desde luego, la mañana del Unicaja hasta ese momento.

Pero un mini parcial de 5-0 obligó a Moncho Fernández a parar el choque, porque el Unicaja elevó la intensidad en defensa y Girona perdió la fluidez que había tenido hasta entonces (34-37). Unicaja igualó el marcador a falta de 40 segundos (38-38) para el descanso y Kalinoski hizo bingo desde el triple para llevar al equipo cajista por delante a los vestuarios (41-38).

El Unicaja estableció su máxima en el inicio del tercer cuarto y continuó apretando en defensa. También en el aro de Girona, aunque siguió sin ser contundente. Otro robo y mate de Noua elevó la renta cajista, que salió muy intenso en la segunda mitad. La ventaja se fue después a once puntos con un equipo visitante con seis puntos en cinco minutos.

Girona fue capaz de cambiarle el viento al choque con un 0-7 de parcial que llevó al partido al 57-53 a falta de 1:37 para el final del cuarto. Geben cerró el parciaal apretando el marcador hasta el 59-56. La rotación de balón de la que presume Vidorreta esta vez fue mucho más fluida en el conjunto catalán.

En unos segundos eléctricos, con Perry cruzando toda la pista y luego un robo que finalizó en triple de Kalinoski, Unicaja se fue al más diez (67-57) para tener la iniciativa en la última manga del duelo. Aunque se cargó pronto de faltas el cuadro malagueño. Cinco a falta de siete minutos. No tardó en hacerlo Girona. El ritmo anotador se atascó, pero Unicaja puso el más doce de la mano de Cameron Hunt.

A partir de ahí se le cerró el aro, se estancó en los 74 puntos con Vidorreta moviendo el banquillo en busca de soluciones. Entre ellas no estaba un Kevin Knox con cero puntos. Ayudó que a Girona también se le apagaron las luces. Pero el Unicaja entró en el último minuto con un más doce, de nuevo su máxima, y el público desfilando por las gradas del Carpena.

Un duelo que había que ganar contra un rival, hoy en día directo, y que cerró con un 82-70. El Unicaja iguala el balance (4-4) en la clasificación y sigue en la pelea por la Copa del Rey.

Ficha técnica:



82 - Unicaja (14+27+18+23): Perry (10), Hunt (15), Knox (0), Noua (9), Kravish (0) -cinco inicial-, Pantzar (4), Kalinoski (8), Barreiro (8), Brazdeikis (11), Lukosius (3), Djedovic (2) y Hernangómez (12).



70 - FIATC GIRONA (22+16+18+14): Whittaker (15), Pluta (2), Martínez (10), N’Guessan (8), Geben (9) -cinco inicial-, Kunc (10), Glas (0), Stenionis (7), Vázquez (2), Brunot (0), Maric (7).



Árbitros: Luis Miguel Castillo, Javier Torres y Raúl Zamorano.



Incidencias: Partido de la octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.839 espectadores.