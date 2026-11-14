Vidorreta busca la fórmula para exprimir a Willy y a Kravish

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja se enfrenta al FIATC Girona en el Martín Carpena buscando equilibrar su balance tras firmar un arranque de tres victorias y cuatro derrotas. Txus Vidorreta busca una mayor regularidad y rendimiento conjunto de sus pívots, David Kravish y Willy Hernangómez, para ganar solidez en la pintura. El técnico vasco defiende la labor defensiva de sus interiores y recalca que los desajustes bajo el aro se deben a fallos en la defensa colectiva del equipo. Junto al margen de mejora en la pintura, el entrenador cajista señala la falta de acierto exterior tras fallar numerosos triples liberados en el último encuentro.

El Unicaja recibe este domingo a FIATC Girona en el Martín Carpena con la misión de al menos igualar el balance de victorias y derrotas y no descolgarse de la pelea por entrar en la Copa del Rey.

Los Txus Vidorreta tienen tres victorias y cuatro derrotas en este irregular inicio de temporada tras la última derrota en Zaragoza, que frenó en seco la progresión del equipo.

Y para volver a la senda del triunfo, el entrenador vasco sigue buscando la fórmula que eleve el nivel del juego interior del equipo mientras se espera la llegada de un cinco con un rol defensivo claro y que evite la sangre en la pintura.

En la previa del partido, Vidorreta desgranó lo que quiere de sus dos hombres interiores, David Kravish y Willy Hernangómez, que están llevando el peso del juego interior cajista ante las bajas de hombres como Tyson Pérez o Yannick Nzosa.

Primero defendió a sus interiores del partido de Zaragoza. "¿Cuántos puntos de Birutis son achacables a los cincos en el último partido? Cuatro". Se preguntó y respondió Vidorreta antes de explicar que la defensa de un equipo es una defensa colectiva".

"Nuestros cincos ayudaron a los jugadores exteriores a defenderles bien. ¿Qué pasa? Que cuando nuestros cincos ayudan a los exteriores, nosotros tenemos que hacer un buen last. Tenemos que mantener una buena posición en la pintura. Y no siempre, pero en momentos puntuales no la mantuvimos". "Eso no es culpa del cinco. Es culpa de la defensa colectiva del equipo, que en esos casos concretos no fue buena", puntualizó el entrenador cajista, exponiendo lo que le pide a su juego interior.

A su juicio, los problemas que están surgiendo en la pintura de su equipo es el desigual rendimiento tanto de Kravish como de Willy Hernangómez, puesto que nunca da los dos "un siete" en el mismo partido.

Esa es una de las vías para hace de su Unicaja un equipo más sólido. Lo ejemplificó con algunos choques anteriores. "Lo que les he pedido es que necesitamos ya, desde este fin de semana, que los dos nos den un 7. Hasta ahora hay algún día que Willy nos ha dado un 9 en Madrid, pero David no estuvo bien. Otro día David ha estado muy bien, pero Willy no ha estado bien. El último partido Willy estuvo mejor que David. Necesito a los dos. Ese es el trabajo que estoy haciendo con ellos. No quiero un 9 y un 3, quiero dos 6. Y a partir de ahí, crecer y mejorar, y estamos trabajando con ellos".

Pero más allá de achacar algunos resultados al juego interior, Vidorreta lamentó la falta de acierto de cara al aro. "Tiramos dieciocho triples solos, y se nos hicieron ocho corbatas".

Mientras los exteriores afinan la puntería, el técnico cajista sigue trabajando con su juego interior en busca de la solidez bajo el aro que aúpe al Unicaja a la zona noble de la clasificación.