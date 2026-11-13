El Unicaja corta el contrato del temporero Matt Thomas

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LO ESENCIAL Las claves El Unicaja rescinde de mutuo acuerdo el contrato de Matt Thomas antes de completar sus dos meses fijados. El escolta americano llegó como temporero para cubrir la baja de Tyler Kalinoski, quien se recuperó antes de lo previsto. Thomas apenas disputó cinco partidos en total, destacando únicamente con 20 puntos en un choque de la BCL ante el Pallacanestro Reggiana. El club prescinde del jugador mientras continúa en el mercado en búsqueda de un pívot tras la reciente incorporación de Kevin Knox.

El final de Matt Thomas en el Unicaja ha llegado antes de tiempo. El club ha llegado a un acuerdo con el jugador para poner fin a su contrato antes de que este se extinguiera.

El americano llegó como temporero para dos meses con el objetivo de cubrir una posible baja de Tyler Kalinoski, pero el de Ohio volvió antes de lo esperado a estar al cien por cien y el paso de Thomas por el Unicaja ha sido prácticamente como una raya en el agua.

Tan solo dejó una gran actuación en el partido de la Basketball Champions League contra el Pallacanestro Reggiana, un partido en el que anotó 20 puntos.

El escolta disputó un total de cinco partidos entre Liga Endesa y BCL en menos de los dos meses en los que ha estado en la disciplina cajista.

Vidorreta no contó prácticamente con el jugador, ya que Kalinoski, uno de los pesos pesados del proyecto y del vestuario, se recuperó antes de lo esperado de los problemas en el tobillo que lo tuvo prácticamente sin hacer pretemporada.

Desde el principio no se entendió bien la necesidad de su fichaje, y el club se ha precipitado en darle el finiquito en una plantilla que todavía está por completar, ya que es público que la entidad de Los Guindos está en el mercado en busca de otro pívot tras la llegada de Kevin Knox.